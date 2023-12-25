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Салат на сочельник

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Салат на сочельник

Постоянно вспоминаю о том, как сказочно было в прошлом году встречать Рождество в заснеженных Карпатах. Пока муж с детьми без устали обкатывали крутые вершины, я знакомилась с местными традициями. Дружелюбные и богатые кулинарным опытом, местные хозяйки делились со мной рецептами. Их традиционный салат на сочельник в этом году украшает и мой стол.

Что подают на Рождество на Закарпатье? В первую очередь кутью. Каждая хозяйка готовит ее по-своему, отталкиваясь от оригинального рецепта. Остальные же 12 блюд от стола к столу могут отличаться. По ссылке оставлю вам список, по которому ориентируюсь сама. В качестве закуски местные хозяйки, по древней традиции, готовят салат из свеклы — шухи. Что же в него добавляют, смотрите ниже!

Какой приготовить салат на сочельник

Салат на сочельник

Для приготовления данного блюда гуцульские хозяйки обычно используют сушеные лесные грибы. Но, как отмечает моя знакомая из Западной Украины, вполне сгодятся и маринованные грибочки, и даже шампиньоны. На вкус блюдо это не сильно повлияет. Что касается чернослива, его тоже добавляют на свое усмотрение. Предварительно обрабатывать его не нужно.

Ингредиенты

Свекла800 г Лук2 шт. Сушеные грибы200 г Чеснок3 зуб. Чернослив по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Грецкие орехи5 шт.

Приготовление

    Свеклу отварите до готовности или запеките в фольге в духовке. Очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками. Грибы тоже нарежьте мелкими кубиками, обжарьте их на сковороде в растительном масле.

    Салат на сочельник

    К поджаренным грибам пересыпьте лук, измельченный таким же кубиком, и чеснок. Следите, чтобы масла было достаточно и ингредиенты не подгорали. Готовьте лук до прозрачности. Затем добавьте в сковороду свеклу. Хорошенько перемешайте ингредиенты и готовьте еще пару минут. Затем пересыпьте горячий салат в миску, посыпьте его измельченными орешками и рубленым черносливом. Подавайте к столу охлажденным.

    Салат на сочельник

Салат из свеклы по-гуцульски готов. Признаться честно, замешиваю такой не только к сочельнику. Он отлично гармонирует с картошкой пюре и запеченной курицей. Поэтому смело можно назвать закуску будничной. Как вам рецепт?

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