Постоянно вспоминаю о том, как сказочно было в прошлом году встречать Рождество в заснеженных Карпатах. Пока муж с детьми без устали обкатывали крутые вершины, я знакомилась с местными традициями. Дружелюбные и богатые кулинарным опытом, местные хозяйки делились со мной рецептами. Их традиционный салат на сочельник в этом году украшает и мой стол.

Что подают на Рождество на Закарпатье? В первую очередь кутью. Каждая хозяйка готовит ее по-своему, отталкиваясь от оригинального рецепта. Остальные же 12 блюд от стола к столу могут отличаться. По ссылке оставлю вам список, по которому ориентируюсь сама. В качестве закуски местные хозяйки, по древней традиции, готовят салат из свеклы — шухи. Что же в него добавляют, смотрите ниже!

Какой приготовить салат на сочельник

Для приготовления данного блюда гуцульские хозяйки обычно используют сушеные лесные грибы. Но, как отмечает моя знакомая из Западной Украины, вполне сгодятся и маринованные грибочки, и даже шампиньоны. На вкус блюдо это не сильно повлияет. Что касается чернослива, его тоже добавляют на свое усмотрение. Предварительно обрабатывать его не нужно.

Ингредиенты

Свекла800 г Лук2 шт. Сушеные грибы200 г Чеснок3 зуб. Чернослив по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Грецкие орехи5 шт.

Приготовление

Свеклу отварите до готовности или запеките в фольге в духовке. Очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками. Грибы тоже нарежьте мелкими кубиками, обжарьте их на сковороде в растительном масле. К поджаренным грибам пересыпьте лук, измельченный таким же кубиком, и чеснок. Следите, чтобы масла было достаточно и ингредиенты не подгорали. Готовьте лук до прозрачности. Затем добавьте в сковороду свеклу. Хорошенько перемешайте ингредиенты и готовьте еще пару минут. Затем пересыпьте горячий салат в миску, посыпьте его измельченными орешками и рубленым черносливом. Подавайте к столу охлажденным.

Салат из свеклы по-гуцульски готов. Признаться честно, замешиваю такой не только к сочельнику. Он отлично гармонирует с картошкой пюре и запеченной курицей. Поэтому смело можно назвать закуску будничной. Как вам рецепт?