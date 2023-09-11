Как понять, что у вас передозировка кофе?

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как распознать и предупредить передозировку кофе. Советы врача передает издание «Москва 24».

Специалист отметила, что избыточным потребление кофе становится после 4 чашек в день. У человека появляются тахикардия, тремор, головная боль, повышение артериального давления, диарея и тошнота.

При передозировке кофе проявляется мочегонный эффект напитка, а вместе с ним возрастает риск обезвоживания. На это состояние указывают сухость во рту, неспособность концентрироваться на элементарных действиях и другие проблемы с сознанием.

На нервную систему кофе тоже влияет: если человек переборщил с напитком, то станет более раздражительным, ощутит потребность поплакать или захочет провалиться в сон.

Доказано, что со временем кофе может потерять тонизирующий эффект из-за привыкания, а также привести к дефициту железа или тяжелой интоксикации. По словам диетолога Марият Мухиной, важно следить и за объемом выпитого напитка, и за тем, какими продуктами его «закусывали». Кофеин плохо сочетается с алкоголем, источниками железа, пряностями и специями.