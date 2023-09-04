Рецепт: Вафельки домашние — По-домашнему

Ингредиенты:

мука — 2ст.;

яйца куриные — 3шт.;

масло сливочное — 150гр.;

сахар — 1ст.;

ванилин — 10грамм;

сода пищевая — 1ч.л.;

уксус — 1ч.л.;

цедра лимона — 50гр.

Способ приготовления: Доброго времени суток!

На улице стало холодать, почему бы не приготовить вкусные хрустящие домашние вафельки.

Берём 2ст. Муки, взбиваем взбитые яйца, сахар песок. Нужно растопить сливочное масло. Остудить. Потом вмешать в тесто, добавить соду, гашеную в уксусе. Добавляем цедру лимона. Хорошо перемешиваем. Я пеку такие вафли в вафельнице электрической.

Включаю на режим 5. Выкладываю в горячую вафельницу 2 ст. л. теста. Накрываю крышкой. Жду, когда зарумянится. Очень приятный аромат, когда они пекутся. Получается круг, я его разделяю на сегменты. Получается много печенек-вафелек. С молоком холод

ным или чаем очень вкусно. Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.