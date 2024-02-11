Описание приготовления:

Прежде чем приступить к засолке, внимательно осмотрите рыбу. Ведь из перемороженной горбуши хорошего продукта не получится. У свежей рыбы кости должны с трудом отходить от мяса, мякоть должна быть плотная и упругая, не серого цвета. Филе оставьте на коже, так она не потеряет форму и будет легче нарезаться.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Горбуша 1 Килограмм (филе)

Вода 500 Миллилитров

Соль 17 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный горошком 6 Штук

Укроп 3 Штуки (веточки)

Количество порций 8

Калорийность

169 ккал

Калорийность

22 г

Белки

9 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как посолить горбушу в домашних условиях в рассоле»

Подготовьте ингредиенты.

В кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. Добавьте соль, лавровый лист, черный перец, нарезанный укроп. Варите рассол в течение 10 минут, затем остудите.

Филе горбуши разрежьте на куски, выложите в контейнер и залейте рассолом.

Контейнер плотно закройте и уберите в холодильник на одни сутки. После этого достаньте рыбу из рассола, обсушите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!