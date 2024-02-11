Описание приготовления:
Прежде чем приступить к засолке, внимательно осмотрите рыбу. Ведь из перемороженной горбуши хорошего продукта не получится. У свежей рыбы кости должны с трудом отходить от мяса, мякоть должна быть плотная и упругая, не серого цвета. Филе оставьте на коже, так она не потеряет форму и будет легче нарезаться.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Горбуша 1 Килограмм (филе)
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 17 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец черный горошком 6 Штук
- Укроп 3 Штуки (веточки)
Количество порций 8
Калорийность
169 ккал
Калорийность
22 г
Белки
9 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Как посолить горбушу в домашних условиях в рассоле»
Подготовьте ингредиенты.
В кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. Добавьте соль, лавровый лист, черный перец, нарезанный укроп. Варите рассол в течение 10 минут, затем остудите.
Филе горбуши разрежьте на куски, выложите в контейнер и залейте рассолом.
Контейнер плотно закройте и уберите в холодильник на одни сутки. После этого достаньте рыбу из рассола, обсушите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!