ГлавнаяРецептыПриготовите за 5 минут: самая вкусная намазка из яиц – сохраните этот гениальный рецепт Приготовите за 5 минут: самая вкусная намазка из яиц – сохраните этот гениальный рецепт На чтение: 1 минута Яичные намазки имеют большую популярность. И не зря, ведь это просто и очень вкусно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта намазка готовится без майонеза. Благодаря укропу и зеленому луку она будет очень ароматной. Стоит попробовать Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой Намазка из яиц и чеснока со сметаной Время: 5 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 5 отваренных вкрутую яиц; – 1 зубчик чеснока; – сметана по вкусу; – 35 граммов твердого сыра; – укроп, зеленый лук по вкусу; – 1 чайная ложка горчицы в зернах; – соль, черный молотый перец по вкусу. Яйца надо сварить вкрутую / Фото unsplash Приготовление: Отваренные яйца почистьте и натрите на мелкую терку. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в одной миске, заправьте сметаной. Добавьте соль, перец, горчицу в зернах и хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить итальянскую закуску из лука – ее вкус вас шокирует. Поделитесь с друзьями