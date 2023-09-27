Описание приготовления:

Помните, что творожный тарт с абрикосами после выпекания необходимо остудить на холоде или в холодильнике не менее 1-2 часов. Подается он к столу холодным с ароматным чаем, кофе, латте, капучино и т.д.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Тарты / Сладкое География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 1 Штука (тесто)

Масло растительное 40 Миллилитров (тесто)

Сахар 2 Ст. ложки (тесто)

Соль 1 Щепотка (тесто)

Мука пшеничная 120 Грамм (тесто)

Ванилин 1/4 Чайных ложки (тесто)

Абрикос 6 Штук

Творог 120 Грамм

Сметанa 60 Миллилитров

Яйцo 1 Штука

Сахар 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

215 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарт с абрикосами и творогом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Творог можно использовать любой жирности.

Сначала приготовьте песочное тесто. В глубокую емкость вбейте куриное яйцо, всыпьте сахар, соль и ванилин. Взбейте примерно 2-3 минуты.

Влейте растительное масло без аромата или топленое сливочное и перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку без разрыхлителя и замесите плотное песочное тесто. Поместите его в холодильник на 20 минут.

В другую глубокую емкость выложите сметану и творог любой жирности, вбейте куриное яйцо и всыпьте сахар. Тщательно все взбейте вилкой или венчиком — это начинка.

Извлеките тесто из холодильника и распределите руками по форме, создавая бортики. Слой желательно делать тонким, чтобы начинка пропеклась. Вылейте на тесто творожную начинку и равномерно ее распределите. Промойте абрикосы в воде, располовиньте и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в начинку.

Поместите форму в духовку при 180 градусах и испеките пирог примерно 35-40 минут на среднем уровне. Время приготовления будет зависеть от ширины формы и от мощности вашей техники.

Обязательно охладите тарт с абрикосами в течение 1-2 часов, извлекая из духовки. Творожная начинка застынет и станет густой, вам будет легче его извлечь. Нарежьте его порционными кусочками и подайте к столу.