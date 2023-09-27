Описание приготовления:
Помните, что творожный тарт с абрикосами после выпекания необходимо остудить на холоде или в холодильнике не менее 1-2 часов. Подается он к столу холодным с ароматным чаем, кофе, латте, капучино и т.д.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Тарты / Сладкое География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 1 Штука (тесто)
- Масло растительное 40 Миллилитров (тесто)
- Сахар 2 Ст. ложки (тесто)
- Соль 1 Щепотка (тесто)
- Мука пшеничная 120 Грамм (тесто)
- Ванилин 1/4 Чайных ложки (тесто)
- Абрикос 6 Штук
- Творог 120 Грамм
- Сметанa 60 Миллилитров
- Яйцo 1 Штука
- Сахар 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
215 ккал
Калорийность
7 г
Белки
10 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тарт с абрикосами и творогом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Творог можно использовать любой жирности.
Сначала приготовьте песочное тесто. В глубокую емкость вбейте куриное яйцо, всыпьте сахар, соль и ванилин. Взбейте примерно 2-3 минуты.
Влейте растительное масло без аромата или топленое сливочное и перемешайте.
Всыпьте пшеничную муку без разрыхлителя и замесите плотное песочное тесто. Поместите его в холодильник на 20 минут.
В другую глубокую емкость выложите сметану и творог любой жирности, вбейте куриное яйцо и всыпьте сахар. Тщательно все взбейте вилкой или венчиком — это начинка.
Извлеките тесто из холодильника и распределите руками по форме, создавая бортики. Слой желательно делать тонким, чтобы начинка пропеклась. Вылейте на тесто творожную начинку и равномерно ее распределите. Промойте абрикосы в воде, располовиньте и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в начинку.
Поместите форму в духовку при 180 градусах и испеките пирог примерно 35-40 минут на среднем уровне. Время приготовления будет зависеть от ширины формы и от мощности вашей техники.
Обязательно охладите тарт с абрикосами в течение 1-2 часов, извлекая из духовки. Творожная начинка застынет и станет густой, вам будет легче его извлечь. Нарежьте его порционными кусочками и подайте к столу.