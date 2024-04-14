Как правильно хранить хлеб: практичные советы

Учтите, что холодильник — самое неудачное место для хранения хлеба. Если его надо сохранить подольше, лучше хлеб заморозить.

Чтобы хлеб сохранил свою свежесть, его следует правильно хранить. Есть несколько секретов, которые помогут оставаться ему свежим как можно дольше. Ими поделились специалисты SantePlus.

Как правильно хранить хлеб

Часто рекомендуют хранить хлеб в специальной плетеной или пластиковой корзине. Сразу скажем — это не самый лучший способ хранения. При таком хранении хлеб сильно подвергается воздействию воздуха и быстрее высыхает.

Лучше всего использовать тканевый мешочек. Таким образом, хлеб будет защищен от окружающего воздуха и дольше будет оставаться мягким. Существуют также пакеты, специально сделанные для хлеба.

В пакет можно добавить стебель сельдерея, чтобы хлеб оставался еще более свежим и мягким, как будто он только из пекарни. Действительно сельдерей выделяет влагу в пакете, которую затем поглощает хлеб. Так его можно хранить целую неделю после покупки.

Также подольше сохранить хлеб поможет морозилка в холодильнике. Но учтите: именно морозилка, просто холодильник — самый неудачный выбор. Для этого рекомендуем нарезать хлеб ломтиками и разложить их в разные контейнеры, которые герметично закрываются. Поместите его в морозилку.

Чтобы разморозить хлеб, просто поместите кусочки в предварительно разогретую до 200°C духовку на 5 минут. Оставьте ломтики внутри еще на несколько минут, прежде чем вынимать их.

Как вернуть свежесть подсохшему хлебу

Подержите хлеб буквально пару секунд под проточной водой, а затем сразу положите его в духовку, разогретую до максимальной температуры, на 5 минут. Хлеб снова станет ароматным и мягким.