Так пекли наши прабабушки: готовим настоящую пасхальную бабку – старинный рецепт

На Пасхальные праздники украинцы традиционно едят паску. Приготовьте украшение праздничной корзины самостоятельно, воспользовавшись этим древним рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такую бабку пекли еще наши прабабушки. Она точно понравится всем. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Бабка пасхальная Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 250 граммов масла;

– 12 желтков;

– 5 белков;

– 30 граммов толченого сахара;

– 30 граммов дрожжей;

– 0,25 литра молока;

– 0,5 килограмма муки. Приготовление: Перетрите масло до появления пузырьков, добавляя к нему по одному все желтки. Далее всыпьте толченый сахар, щепотку соли, дрожжи, растопленные в молоке, и муку. Тесто так долго бейте ложкой, пока оно не начнет от нее отставать. В конце добавьте взбитые в пену 5 белков, вымешайте и разложите в формы. Накладывайте на пол формы, потому что оно еще подрастет. Как только тесто вырастет, можете выпекать. Из этих ингредиентов получится одна большая баба или две малые. Ищете рецепт вкусной пасхи? Попробуйте приготовить итальянскую – панетоне.