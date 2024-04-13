Да чего же он вкусный. Бюджетный праздничный салат “Неженка”: вся семья его обожает

Салат — это одно из самых простых, при этом полезных блюд в кулинарной культуре. Появились салаты достаточно давно и на протяжении всей истории постепенно развивались как самостоятельное блюдо. Появились даже сомнительные варианты салатов.

Существует салат, который официально запрещён в некоторых штатах США. Это спагетти-салат, который содержит такие же ингредиенты, как и одноименное блюдо, но подаётся в виде салата. В одних штатах его запретили из-за несоответствия стандартам, в других — из-за того, что спагетти-салат может быть воспринят как попытка выдать за салат полноценное блюдо.

Расскажем, как приготовить вкусный и не запрещенный салат “Неженка”.

Ингредиенты:

вареные яйца — 3 шт.;

майонез;

крабовые палочки — 6 шт.;

огурец — шт.;

лук — шт.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ⅓ ч.л.;

уксус — ч.л.;

кипяток;

сыр плавленый — брикет.

Приготовление салата “Неженка”:

Вареные яйца делим на белки и желтки, белки натираем на крупной терке. Кладем белковый слой на тарелку и смазываем его майонезом.

Нарезаем мелко крабовые палочки, выкладываем на белковый слой и смазываем майонезом. Нарезаем маленьким кубиком огурец и кладем на слой крабовых палочек.

Нарезаем мелко лук, высыпаем к нему сахар и соль, вливаем уксус и кипяток. Оставляем лук мариноваться на 10 минут, а затем посыпаем им огуречный слой, смазываем майонезом.

Натираем на крупной терке плавленый сыр и посыпаем им верхушку салата, смазываем снова майонезом.

Натираем на верхушку салата желтки на мелкой терке.

Можно подавать салат к столу. Получается бюджетный праздничный салат “Неженка”.