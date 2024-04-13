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Да чего же он вкусный. Бюджетный праздничный салат “Неженка”: вся семья его обожает

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Да чего же он вкусный. Бюджетный праздничный салат “Неженка”: вся семья его обожает

Салат — это одно из самых простых, при этом полезных блюд в кулинарной культуре. Появились салаты достаточно давно и на протяжении всей истории постепенно развивались как самостоятельное блюдо. Появились даже сомнительные варианты салатов.

Существует салат, который официально запрещён в некоторых штатах США. Это спагетти-салат, который содержит такие же ингредиенты, как и одноименное блюдо, но подаётся в виде салата. В одних штатах его запретили из-за несоответствия стандартам, в других — из-за того, что спагетти-салат может быть воспринят как попытка выдать за салат полноценное блюдо.

Расскажем, как приготовить вкусный и не запрещенный салат “Неженка”.

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 3 шт.;
  • майонез;
  • крабовые палочки — 6 шт.;
  • огурец — шт.;
  • лук — шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сахар — ⅓ ч.л.;
  • уксус — ч.л.;
  • кипяток;
  • сыр плавленый — брикет.

Приготовление салата “Неженка”:

Вареные яйца делим на белки и желтки, белки натираем на крупной терке. Кладем белковый слой на тарелку и смазываем его майонезом.

Нарезаем мелко крабовые палочки, выкладываем на белковый слой и смазываем майонезом. Нарезаем маленьким кубиком огурец и кладем на слой крабовых палочек.

Нарезаем мелко лук, высыпаем к нему сахар и соль, вливаем уксус и кипяток. Оставляем лук мариноваться на 10 минут, а затем посыпаем им огуречный слой, смазываем майонезом.

Да чего же он вкусный. Бюджетный праздничный салат “Неженка”: вся семья его обожает

Натираем на крупной терке плавленый сыр и посыпаем им верхушку салата, смазываем снова майонезом.

 

Натираем на верхушку салата желтки на мелкой терке.

Да чего же он вкусный. Бюджетный праздничный салат “Неженка”: вся семья его обожает

Можно подавать салат к столу. Получается бюджетный праздничный салат “Неженка”.

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