Как правильно сделать рис для суши и роллов: будет не хуже, чем в кафе

На 8-9 порций понадобится 600 грамм круглозернового риса.

Его нужно очень хорошо промыть, до прозрачной воды — мыть обязательно в горячей воде, так как в холодной, рис теряет много полезных свойств.

Промыть, откинуть на сито и, несколько раз энергично встряхнув, поставить стекать, рассказывает Архипова Юлия.

Пусть стоит час (при нехватке времени полчаса, но не меньше), всё это время его нужно периодически встряхивать.

Пока стекает рис, готовим соус:

Рисовый (и никакой другой!) уксус — 100 грамм;

вода — 20 грамм;

сахар — 90 грамм;

соль — 15 грамм.

Строго по весам и мензуркам! Ни на глазок, ни на зубок… всё взвешивать и отмерять! Неудобно, да, но только так можно получить тот самый настоящий рис для роллов.

Все ингредиенты смешать и нагревать, на среднем огне, постоянно помешивая. Закипеть не давать, снять с огня, закрыть крышкой (от уксуса будет неприятный запах), пусть остывает.

Варим рис. Стёкший рис кладём в кастрюлю с толстым дном или в казан. Заливаем водой из расчёта 1: 1, 2, на 600 грамм риса — 720 грамм воды, можно чуть больше, +10-20 грамм.

Ставим на огонь, периодически помешиваем. Как закипит, энергично перемешать, закрыть плотно крышкой и убавить огонь на самый минимум. Держать ровно 13 минут! Я ставлю будильник. Как только он зазвенит, снять кастрюлю на расстеленное рядом мокрое полотенце.

Приоткрыть, шумовкой или широкой ложкой перевернуть верхний слой, чтобы весь верхний рис оказался внутри рисового пласта — дозревать. Это нужно сделать быстро. Потом закрыть и оставить на полчаса.

Собственно, рис для суши. Частями переложить рис в широкую чашку, проливая каждый слой небольшим количеством соуса.

Затем всё хорошо перемешать, стараясь со дна рис, переворачивать наверх, и так несколько раз. Закрыть крышкой и дать настояться минут 15-20.

Теперь рис — правильный, можно делать суши или роллы.

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Проверено редакцией