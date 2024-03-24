Беру фарш и яйца. Вкуснейший ужин для всей семьи: простой рецепт

Блины для славян считаются традиционным и очень родным блюдом. Их можно жарить как с начинкой, так и без нее. Главный постулат блинов заключается в том, чтобы есть их со сметаной и вареньем.
Однако, не только славянские народы любят блины. Эта золотистая масляная лепешка также стала излюбленной у французских поваров. Поэтому кулинары из Франции придумали Бризоль. Это блин с фаршем внутри. Чем-то Бризоль схож с обычным блином с мясом, но также есть отличия.
Приготовим вместе французский Бризоль.
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.;
- Молоко — 30 мл;
- Соль — ч.л.;
- Лук — 1 шт.;
- Фарш куриный — 500 г;
- Базилик — 1/3 ч.л.;
- Приправа для фарша — 1/3 ч.л.;
- Укроп — пучок;
- Сметана — 4 ст.л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Сыр — 100 г.
Приготовление:
В миску разбиваем яйца, солим (½ ч.л.), вливаем молоко и тщательно перемешиваем. На капле растительного масла обжариваем яичные тонкие блины (7 штук) в сковороде.
Натираем на мелкой терке лук, смешиваем с фаршем, высыпаем соль, базилик и приправу для фарша. Шинкуем укроп, добавляем часть в фарш, смешиваем.
Сметану солим по вкусу, посыпаем черным молотым перцем, укропом. Натираем мелко чеснок и кладем в сметану, смешиваем.
На блины выкладываем слои фарша, а затем сметанного соуса. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем сметанный слой на каждом блине.
Заворачиваем края блинов вовнутрь и складываем в рулеты.
Кладем Бризоли в форму для запекания, смазываем сметаной.
Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут.
В итоге мы имеем сочные вкусные яичные блины с фаршем. Это вариант для ужина и обеда, а также на праздничный стол.