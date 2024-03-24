Беру фарш и яйца. Вкуснейший ужин для всей семьи: простой рецепт

Блины для славян считаются традиционным и очень родным блюдом. Их можно жарить как с начинкой, так и без нее. Главный постулат блинов заключается в том, чтобы есть их со сметаной и вареньем.

Однако, не только славянские народы любят блины. Эта золотистая масляная лепешка также стала излюбленной у французских поваров. Поэтому кулинары из Франции придумали Бризоль. Это блин с фаршем внутри. Чем-то Бризоль схож с обычным блином с мясом, но также есть отличия.

Приготовим вместе французский Бризоль.

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.;

Молоко — 30 мл;

Соль — ч.л.;

Лук — 1 шт.;

Фарш куриный — 500 г;

Базилик — 1/3 ч.л.;

Приправа для фарша — 1/3 ч.л.;

Укроп — пучок;

Сметана — 4 ст.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Сыр — 100 г.

Приготовление:

В миску разбиваем яйца, солим (½ ч.л.), вливаем молоко и тщательно перемешиваем. На капле растительного масла обжариваем яичные тонкие блины (7 штук) в сковороде.

Натираем на мелкой терке лук, смешиваем с фаршем, высыпаем соль, базилик и приправу для фарша. Шинкуем укроп, добавляем часть в фарш, смешиваем.

Сметану солим по вкусу, посыпаем черным молотым перцем, укропом. Натираем мелко чеснок и кладем в сметану, смешиваем.

На блины выкладываем слои фарша, а затем сметанного соуса. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем сметанный слой на каждом блине.

Заворачиваем края блинов вовнутрь и складываем в рулеты.

Кладем Бризоли в форму для запекания, смазываем сметаной.

Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут.

В итоге мы имеем сочные вкусные яичные блины с фаршем. Это вариант для ужина и обеда, а также на праздничный стол.