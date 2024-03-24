Просто сворачиваю творожное тесто. Вкуснее печенья ещё не придумали: простой и вкусный рецепт

Творожные розочки — это печенье, которое было популярно в Советском Союзе. К сожалению, сейчас про творожные розочки многие забыли из-за большого разнообразия других видов печенья. Однако, именно творожные розочки входят в тот перечень не приторного сладкого печенья, которое подходит для любого случая. Они простые и вкусные, готовить сможет их любой начинающий кулинар.

Рецепт розочек по ГОСТу найти сложно. Печенье ушло с производственного конвейера примерно в 1980 годы. Но, есть много домашних рецептов творожных розочек. Одним из способов приготовления спешим поделиться.

Ингредиенты для творожных розочек:

яйцо — шт.;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

ванилин — 1,5 г;

сливочное масло — 80 г;

творог — 250 г;

разрыхлитель — 6 г;

мука — 300 г.

Приготовление творожных розочек:

В миску с яйцом высыпаем соль, сахар и ванилин, взбиваем венчиком до растворения песчинок.

Добавляем в яичную смесь сливочное мягкое масло, перемешиваем.

Кладем в яичную смесь творог и тоже смешиваем в общей массе. Соединяем муку и разрыхлителем, постепенно высыпаем в творожную массу и замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Делим тесто на две равные части. Одну часть откладываем под пищевую пленку, вторую раскатываем в пласт толщиной 3 мм.

Делим пласт на круги диаметром примерно 7 см, можно работать с помощью кружки. 3 маленькие ровные лепешки выкладываем внахлест друг на друга и скручиваем.

Разрезаем пополам не до конца рулетик и расправляем лепестки. Аналогичную процедуру делаем с другими лепешками и оставшимся комком теста.

Застилаем противень пергаментом и выкладываем на поверхность розочки обязательно на расстоянии друг от друга. Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут.

Посыпаем готовые розочки сахарной пудрой. Также из данного теста получаются отменные фруктовые пироги.