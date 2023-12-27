Как приготовить банановые оладьи со сметаной и кефиром: их будут уплетать за обе щеки – записывайте рецепт

Обычные оладьи получатся более пышными, воздушными, необыкновенно вкусными и в меру сладкими, если приготовить их с бананом, сметаной и жирным кефиром.

Подавать банановые оладьи рекомендуется в теплом виде с растопленным медом, шоколадным соусом или сгущенным молоком.

Прекрасным дополнением к такому лакомству может также стать ягодное варенье.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 28.12.2023 02:10 Проверено редакциейСодержаниеИнгредиенты:Процесс приготовления

Ингредиенты:

жирный кефир (230 мл);

ванильный порошок (7 г);

яйца (две штуки);

пищевая сода (5 г);

растительное масло рафинированное (60 мл);

тростниковый сахар (40 г);

нежирная сметана (60 мл);

просеянная пшеничная мука (260 г);

молотый кардамон (6 г);

соль (по вкусу);

крупный банан спелый (одна штука).

Процесс приготовления

Сахар и пряности отправить в миску, добавить яйца и взбивать ингредиенты примерно шесть минут. Тоненькой струйкой влить сметану и продолжить процесс взбивания до получения нежной и очень густой смеси.

Насыпать соду и влить кефир, почистить и размять банан, переложить в ту же посуду, слегка взбить ингредиенты. Просеять в ту же посуду муку, хорошо перемешать банановое тесто.

В чугунную сковороду влить масло и сильно разогреть его на среднем огне, приготовить на нем румяные и пышные банановые оладьи, переложить их на сервировочное блюдо и немного остудить.

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