Хочется отойти от классического праздничного меню? Оригинальный салат с маринованными грибами и ветчиной спешит на помощь! Благодаря своему фантастически красивому и необычному декору он способен затмить даже всеми любимую закуску «Грибную поляну».

Что же нужно использовать в качестве украшения для такого блюда? Начнем с довольно простых ингредиентов: маринованные грибы, салатные листья и помидорки черри. Также для декора закуски следует взять хрустящую соленую соломку и сыр сулугуни (косичкой). С этими продуктами блюдо будет выглядеть безумно аппетитно и эффектно.

Нарядный салат с маринованными грибами и ветчиной: маленький нюанс

Для приготовления такой закуски мы рекомендуем взять сырую морковь и натереть ее на терке. Когда салат немного постоит, овощ пропитается майонезом и станет еще более вкусным. Но если вы не хотите добавлять морковь в сыром виде, можете ее сперва отварить до готовности.

Ингредиенты

Маринованные шампиньоны280 г Яйцо4 шт. Ветчина200 г Морковь1 шт. Яблоко2 шт. Плавленый сыр2 шт. Майонез150 г Соль по вкусу Помидоры черри4 шт. Опята5 шт. Листья салата2 шт. Соломка240 г Сыр сулугуни30 г

Приготовление

Отварите яйца вкрутую. Натрите их на крупной терке. Нарежьте небольшим кубиком ветчину. Натрите сырую морковь на терке с мелкими отверстиями.Отправьте плавленые сырки в морозильную камеру на полчаса. Натрите их на мелкой терке.Хорошенько промойте кисло-сладкие яблоки. Очистьте их от кожуры. Удалите сердцевины. Натрите яблоки на крупной терке. Сбрызните фрукты лимонным соком, чтобы они не потемнели. Отберите несколько самых красивых маринованных грибов для украшения салата. Остальные шампиньоны нарежьте небольшими кусочками.Соберите салат. Поместите на блюдо кулинарное кольцо, диаметр которого 16 см. Выложите первый слой из нарезанной ветчины. Сверху нарисуйте сеточку из майонеза.На мясо выложите яблоки. Равномерно их распределите и слегка прижмите ложкой. Нарисуйте сверху майонезную сеточку.Поместите на фруктовый слой шампиньоны. Смажьте их майонезом. Сверху выложите отварные яйца. Слегка их присолите. Утрамбуйте слой ложкой и нарисуйте на нём сеточку из майонеза. Поместите сверху сырую морковь. Равномерно ее распределите и присолите. Нанесите сеточку из майонеза. Затем выложите плавленые сырки. Приготовьте элементы декора. Поместите соленую соломку на разделочную доску. Укоротите ее ножом так, чтобы она была на 2 см выше салата.Уберите кулинарное кольцо. Смажьте бока закуски майонезом, используя ложку или силиконовую лопатку. Приклейте к салату соломку, слегка ее прижимая.Возьмите сыр сулугуни. Разорвите его на тонкие волокна. Свяжите их между собой, создавая длинную веревочку. Обвяжите ею салат. Лишние хвостики обрежьте. Промойте салатные листья. Обсушите их и порвите на небольшие кусочки. Выложите листья салата, а также маринованные опята и шампиньоны на верхушку закуски.Хорошенько промойте помидоры черри. Разрежьте их пополам. Выложите томаты сверху на салат. При помощи зубочистки нарисуйте на помидорах белые точки, имитируя шляпки мухоморов.

Такой интересный метод декорирования салата стоит запомнить. Ведь при помощи хрустящей соломки и сыра сулугуни можно украсить различные закуски. Этот декор любое блюдо сделает праздничным и невероятно красивым. Понравился ли вам рецепт такого оригинального салата с маринованными грибочками?