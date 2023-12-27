Вкусная выпечка за 10 минут: рецепт медовика «Бедный студент»

Это рецепт очень вкусной выпечки из самых простых ингредиентов.
Медовик, или как его еще называют в Украине — «медівник», готовится быстро и с добавлением меда, как понятно из названия. Медовик «Бедный студент» — это самый простой рецепт этой вкусной выпечки. Из названия понятно, что ингредиенты вам потребуются самые простые, которые точно найдутся на вашей кухне. На приготовление теста у вас уйдет не более 10 минут.
Рецептом поделились на сайте Besahy.
И готовится он очень быстро и просто, как раз чтобы условный студент смог справиться.
Медовик «Бедный студент»
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- сахар — 150 г;
- сода — 1 ч. л;
- молоко — 200 мл;
- масло — 1 ст. л;
- 1 яйцо;
- мед — 3 ст. л.
Сначала смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и сахар. Муку можно просеять.
Добавьте остальные ингредиенты. Вбейте яйцо и перемешайте, влейте масло, добавьте мед. Лучше взять жидкий мед, так будет проще перемешивать. Смешайте однородное тесто.
Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте мукой, или панировочными сухарями.
Выложите тесто и разровняйте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму в духовку и выпекайте 45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой, она должна выходить чистой. Если хотите, можете приготовить к этому торту любой крем и тогда ваша выпечка станет праздничной.
Также вы можете приготовить вкусный ванильный торт.