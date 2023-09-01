ГлавнаяРецептыКак приготовить борщ с карасями: это было любимое блюдо Шевченко Как приготовить борщ с карасями: это было любимое блюдо Шевченко На чтение: 2 минуты Кулинарные шедевры всегда отражают вкус и характер культуры. Украина известна своей разнообразной кухней и даже рецепт знаменитого борща имеет несколько вариаций. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Борщ с карасями – неординарная версия уже такого любимого блюда. Мягкое, сочное мясо карася, совмещенное с ароматными овощами, делает этот борщ очень вкусным и питательным. А еще это любимое блюдо Кобзаря, потому его точно следует приготовить. Не пропустите Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать Рецепт борща с карасями Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 2 литра воды (+150 миллилитров для овощей); – 6 небольших карасей; – 1 большая свекла; – 1 средний лук; – 4 средних картофелины; – 1 средняя морковь; – 200 миллилитров домашнего томатного сока; – 200 граммов свежей капусты; – 1 столовая ложка подсолнечного масла; – 2 лавровых листа; – 3 горошины душистого перца; – 1 столовая ложка муки; – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Очистите рыбу от чешуи и внутренностей. Промойте под проточной водой и протрите. Для этого рецепта было использовано 6 малых карасиков. Подсолите рыбу с обеих сторон и обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарьте карасиков с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите их на бумажные полотенца. Очистите 1 большую свеклу, 1 средний лук, 4 средних картофелины и 1 среднюю морковку. Порежьте лук кубиками, а свеклу и морковку натрите на терке. Поджарьте лук в мягкой сковороде до мягкости. Добавьте натертую морковь и свеклу, влейте томатный сок и тушите несколько минут. Добавьте 150 миллилитров воды, доведите до кипения и тушите на слабом огне 10 минут. Пока готовятся овощи, нарежьте картофель небольшими кубиками, добавьте его в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варить на среднем огне с добавлением небольшого количества соли в течение 20 минут. Насечь 200 грамм свежей капусты, добавить в кастрюлю и готовить еще 10 минут. После этого добавьте в кастрюлю поджаренные овощи, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Прокипятить на слабом огне в течение 5 минут. Добавьте в борщ жареную рыбу и готовьте все вместе в течение нескольких минут. Подают борщ вместе с карасями. Узнайте, что любила есть Мэрилин Монро и даже попытайтесь приготовить ее любимое блюдо. Поделитесь с друзьями