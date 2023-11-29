Как приготовить бюджетные котлеты из красной свеклы: простые и очень сытные

Свёкла является очень полезным и ценным овощем, особенно зимой и весной, в пору массового авитаминоза.

Из нее готовят разнообразные салаты и другие блюда.

Предлагаем приготовить из свеклы котлеты, которые обязательно понравятся всей семье.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 29.11.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеИнгредиенты:Способ приготовления:

Ингредиенты:

Свёкла 0,6 кг;

Сыр твердых сортов 100 грамм;

Куриное яйцо 1 штука;

Манная крупа 70 грамм;

Зубок чеснока 1 штука;

Любая зелень.

Способ приготовления:

Запеките свеклу в пищевой фольге при 180 градусах в духовке, очистите от кожуры и натрите на терке с большими отверстиями.

Потрите на ней сыр, измельчите с помощью ножа зубчики чеснока и листочки зелени и положите к тертой свекле.

Взбейте яйцо и добавьте к свекле, перемешайте и добавьте манку.

Сформируйте руками небольшие котлетки, выложите на застеленный фольгой или пергаментом противень.

Перенесите его в нагретую до 180 градусов духовку и запеките котлеты в течение 15 минут.

Переверните их и дайте еще немного поджариться до готовности.