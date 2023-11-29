Как приготовить бюджетные котлеты из красной свеклы: простые и очень сытные

Свёкла является очень полезным и ценным овощем, особенно зимой и весной, в пору массового авитаминоза.
Из нее готовят разнообразные салаты и другие блюда.
Предлагаем приготовить из свеклы котлеты, которые обязательно понравятся всей семье.
Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 29.11.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеИнгредиенты:Способ приготовления:
Ингредиенты:
- Свёкла 0,6 кг;
- Сыр твердых сортов 100 грамм;
- Куриное яйцо 1 штука;
- Манная крупа 70 грамм;
- Зубок чеснока 1 штука;
- Любая зелень.
Способ приготовления:
Запеките свеклу в пищевой фольге при 180 градусах в духовке, очистите от кожуры и натрите на терке с большими отверстиями.
Потрите на ней сыр, измельчите с помощью ножа зубчики чеснока и листочки зелени и положите к тертой свекле.
Взбейте яйцо и добавьте к свекле, перемешайте и добавьте манку.
Сформируйте руками небольшие котлетки, выложите на застеленный фольгой или пергаментом противень.
Перенесите его в нагретую до 180 градусов духовку и запеките котлеты в течение 15 минут.
Переверните их и дайте еще немного поджариться до готовности.