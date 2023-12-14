Только самые простые продукты. Вкуснейший салат с селёдкой «Деревенский».

Многие считают, что салаты всегда готовили лишь в высшем обществе. Откуда взялось такое мнение? Дело в том, что раньше соль для блюд была дорогой. А салат — это именно то яство, основой которого была соль. Само слово салат в переводе с древнегреческого означает “соленое блюдо”. Поэтому считалось, что салаты в деревнях и селах не готовили.
Однако, крестьяне тоже знали, что такое салаты. Подтверждение этому факту — окрошка без кваса. Это яство было популярно в XIX-XX веках. Помимо окрошки без кваса и кефира, люди шинковали капусту и морковь, употребляя вместе эти овощи. Огурцы и помидоры тоже были сельским салатом. Поэтому ошибочно считать все салаты — привилегией богачей.
Стоит подробнее рассказать про деревенский салат с сельдью.
Ингредиенты для деревенского салата:
- картофель — 2 шт.;
- укроп — 20 г;
- соль — ч.л.;
- рассол от маринованных огурцов — 50 мл;
- растительное масло — 60 мл;
- лук — 2 шт.;
- сахар — ст.л.;
- горчица — ч.л.;
- уксус 6% — ст.л.;
- растительное масло — 4 ст.л.;
- огурцы маринованные — 5 шт.;
- сельдь филе — 200 г.
Приготовление деревенского салата:
Отвариваем картофель до готовности и очищаем от кожуры. Нарезаем картофель на маленькие кубики и выкладываем в миску. Шинкуем укроп и высыпаем с солью к картошке.
Вливаем к картофелю рассол и растительное масло, перемешиваем. Нарезаем полукольцами лук, смешиваем с половиной ложки соли, сахаром, горчицей и уксусом.
Добавляем к луку 30 мл растительного масла и закрываем крышкой, оставляем мариноваться на 10 минут.
В это время нарезаем мелким кубиком огурцы маринованные и сельдь.
Сливаем маринад с лука, выкладываем к картошке вместе с сельдью и огурцами, тщательно перемешиваем.
Данный салат рекомендуется подавать вместе с черным хлебом. Отличное сочетание картошки и селедки дает правильные оттенки вкуса для блюда.