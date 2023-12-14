Только самые простые продукты. Вкуснейший салат с селёдкой «Деревенский».

Многие считают, что салаты всегда готовили лишь в высшем обществе. Откуда взялось такое мнение? Дело в том, что раньше соль для блюд была дорогой. А салат — это именно то яство, основой которого была соль. Само слово салат в переводе с древнегреческого означает “соленое блюдо”. Поэтому считалось, что салаты в деревнях и селах не готовили.

Однако, крестьяне тоже знали, что такое салаты. Подтверждение этому факту — окрошка без кваса. Это яство было популярно в XIX-XX веках. Помимо окрошки без кваса и кефира, люди шинковали капусту и морковь, употребляя вместе эти овощи. Огурцы и помидоры тоже были сельским салатом. Поэтому ошибочно считать все салаты — привилегией богачей.

Стоит подробнее рассказать про деревенский салат с сельдью.

Ингредиенты для деревенского салата:

картофель — 2 шт.;

укроп — 20 г;

соль — ч.л.;

рассол от маринованных огурцов — 50 мл;

растительное масло — 60 мл;

лук — 2 шт.;

сахар — ст.л.;

горчица — ч.л.;

уксус 6% — ст.л.;

растительное масло — 4 ст.л.;

огурцы маринованные — 5 шт.;

сельдь филе — 200 г.

Приготовление деревенского салата:

Отвариваем картофель до готовности и очищаем от кожуры. Нарезаем картофель на маленькие кубики и выкладываем в миску. Шинкуем укроп и высыпаем с солью к картошке.

Вливаем к картофелю рассол и растительное масло, перемешиваем. Нарезаем полукольцами лук, смешиваем с половиной ложки соли, сахаром, горчицей и уксусом.

Добавляем к луку 30 мл растительного масла и закрываем крышкой, оставляем мариноваться на 10 минут.

В это время нарезаем мелким кубиком огурцы маринованные и сельдь.

Сливаем маринад с лука, выкладываем к картошке вместе с сельдью и огурцами, тщательно перемешиваем.

Данный салат рекомендуется подавать вместе с черным хлебом. Отличное сочетание картошки и селедки дает правильные оттенки вкуса для блюда.