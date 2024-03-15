Как брауни, но блонди: как приготовить вкусный десерт

Эта выпечка получается очень вкусной: мягкой, тягучей и ореховой. Это альтернатива брауни, которые обычно получаются очень шоколадными.
Если вы пробовали брауни, то наверняка вам захочется попробовать и блонди – светлую версию шоколадного десерта. Блонди — это тоже такой же невысокий пирог, который нарезается квадратиками, но он светлый, а не шоколадный и содержит вкрапления шоколада, орехов и прочего. На вкус блонди получаются очень вкусными и оригинальными. Рецептом поделились на сайте Portmeirion.
Блонди
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 200 г сахара;
- 150 г масла;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. молока;
- 2 ст. л. коньяка;
- 2 ч. л. ванильного сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя (с горкой);
- 0,5 ч. л. соли (без горки).
Для вкуса:
- 120 г орехов (грецкие, кешью, миндаль);
- 60 г черного шоколада 50%;
- 60 г белого шоколада.
Шоколад и орехи порубите ножом. Масло порежьте кусочками и растопите, а затем остудите. Лучше всего это делать в микроволновке.
Добавьте обычный и ванильный сахар, соль, и немного взбейте.
Добавьте яйца, взбивая после каждого. Добавьте коньяк и молоко и снова взбейте. Коньяк можно заменить другим ароматным алкоголем. А если не хотите добавлять алкоголь, добавьте еще столько же молока.
Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. И у вас получится густое тесто. После добавляйте орехи и шоколад.
Подготовьте форму (25 на 25 см), застелите ее пергаментной бумагой и выложите тесто, разровняв лопаткой.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут. Не передержите пирог в духовке, если он пересушится, то у вас получится коржик. Но это тоже получится вкусно.
Подавайте блонди, порезанным на небольшие квадратики. Храните пирог при комнатной температуре в герметично закрывающемся контейнере.
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