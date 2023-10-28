Как приготовить цветную капусту быстро и бюджетно. Рецепт вкусного и полезного ужина

Цветная капуста — это один из самых полезных видов капусты на планете. В этой капусте содержится редкий витамин К, который укрепляет организм. Помимо витамина К, в цветной капусте есть витамин С. Он актуален для человека в осенний и зимний периоды.

Кроме того, в капусте есть полиненасыщенные жирные кислоты и аминокислоты. Они защищают сосуды от бляшек, которые со временем образовываются внутри.

Цветная капуста хорошо влияет на артериальное давление и снижает уровень холестерина. Поэтому необходимо включать цветную капусту в свой рацион. Приготовим жареную цветную капусту.

Ингредиенты для цветной капусты в кляре:

цветная капуста — 900 г;

соль — ч.л.;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

греческий йогурт — 4 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — ½ ч. л.

Приготовление цветной капусты в кляре:

Делим цветную капусту на небольшие соцветия. В кастрюле доводим до кипения воду, солим и выкладываем соцветия. Варим в течение 5 минут на среднем огне под крышкой.

В миску разбиваем яйца, высыпаем панировочные сухари и тщательно перемешиваем. Если масса слишком жидкая, добавляем еще ложку сухарей.

Выкладываем соцветия в отдельную тарелку. В сковороде разогреваем растительное масло. Окунаем каждое соцветие в кляр, а затем обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.

В греческий йогурт пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем.

В итоге мы получаем отличную закуску из цветной капусты.

Греческий йогурт в рецепте можно заменить на сметану.