Как приготовить цветную капусту быстро и бюджетно. Рецепт вкусного и полезного ужина

Цветная капуста — это один из самых полезных видов капусты на планете. В этой капусте содержится редкий витамин К, который укрепляет организм. Помимо витамина К, в цветной капусте есть витамин С. Он актуален для человека в осенний и зимний периоды.
Кроме того, в капусте есть полиненасыщенные жирные кислоты и аминокислоты. Они защищают сосуды от бляшек, которые со временем образовываются внутри.
Цветная капуста хорошо влияет на артериальное давление и снижает уровень холестерина. Поэтому необходимо включать цветную капусту в свой рацион. Приготовим жареную цветную капусту.
Ингредиенты для цветной капусты в кляре:
- цветная капуста — 900 г;
- соль — ч.л.;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- греческий йогурт — 4 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление цветной капусты в кляре:
Делим цветную капусту на небольшие соцветия. В кастрюле доводим до кипения воду, солим и выкладываем соцветия. Варим в течение 5 минут на среднем огне под крышкой.
В миску разбиваем яйца, высыпаем панировочные сухари и тщательно перемешиваем. Если масса слишком жидкая, добавляем еще ложку сухарей.
Выкладываем соцветия в отдельную тарелку. В сковороде разогреваем растительное масло. Окунаем каждое соцветие в кляр, а затем обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.
В греческий йогурт пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем.
В итоге мы получаем отличную закуску из цветной капусты.
Греческий йогурт в рецепте можно заменить на сметану.