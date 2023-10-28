С чем у вас ассоциируется арабская кухня? Как правило, первое, что приходит на ум, — это всем известный рахат-лукум. Но, помимо этой восточной сладости, можно отметить и много других достойных десертов. Пообщавшись с поваром из Саудовской Аравии, редакция «Со Вкусом» обратила внимание на рецепт, с которым справится даже школьник.

Мы предлагаем приготовить невероятно нежный шоколадный торт без муки, масла и сахара. Будучи за границей, этот тортик можно найти под незамысловатым названием «Шоколадная ночь». Его волшебный вкус невозможно забыть, да и на вид эта выпечка просто замечательна! По желанию в тесто можно добавить изюм, курагу или сушеную клюкву. Приготовьте, не пожалеете!

Нежный шоколадный торт без муки и масла: нюансы приготовления

Этот десерт готовится из абсолютно доступных продуктов. Также здесь вполне можно обойтись без таких кухонных приспособлений, как миксер или блендер. При указанных объемах торт получается невысоким, поэтому используйте небольшую форму (примерно 16–20 см). Хлопья лучше брать по типу «Супер Геркулес».

Ингредиенты

Овсяные хлопья120 г Молоко240 мл Яйцо2 шт. Банан2 шт. Ванилин1 щеп. Какао-порошок40 г Разрыхлитель1 ч. л. Грецкие орехи по вкусу Черный шоколад100 г

Приготовление

В овсяные хлопья залейте 200 мл горячего молока, оставьте набухать в течение 10 минут. В это время разбейте в миску яйца. Бананы очистите от кожуры и превратите в пюре. Бананы вместе с ванилином выложите в миску с яйцами и перемешайте. Просейте в яичную смесь какао-порошок, всё тщательно смешайте. Высыпьте в получившуюся массу разрыхлитель, снова перемешайте венчиком. Добавьте овсяные хлопья с остывшим молоком, соедините все ингредиенты. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, вылейте туда тесто. Добавьте грецкие орехи, посыпьте шоколадной крошкой. Выпекайте десерт при 180 градусах 15–20 минут. Измельчите шоколадную плитку в мелкую крошку. Растопите шоколад в небольшом количестве горячего молока. Влейте шоколадную массу в кондитерский мешок. Затем сделайте узор на десерте.

В итоге вы получите невероятно вкусный, питательный шоколадный десерт к чаю. Чтобы десерт лучше пропитался, его нужно оставить на ночь в холодильнике. Но и это необязательно, через 20 минут после выпекания сладость будет готова к употреблению. Ранее мы писали, как приготовить печенье с яблоками а-ля «Шарлотка».