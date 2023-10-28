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Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе — Вкусный постный рецепт.

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Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе — Вкусный постный рецепт.

Ингредиенты:
баклажаны — 1 шт.;
масло растительное — для жарки;
соль — 1 ч. л.;
перец болгарский — 1шт.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — несколько долек;
сахарный песок — 1 ст. л.;
уксус 6% — 2 ст. л.;
вода — 2 ст. л.
Способ приготовления: Моем баклажан.

Нарезаем его кружочками.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Солим и отставляем в сторону минут на двадцать.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

За это время баклажан просолился. Теперь обжариваем его на сковороде в растительном масле.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Кружочки обжарены с двух сторон. Теперь занимаемся морковкой.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Её чистим.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Нарезаем брусочками.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Моем перец.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

И тоже нарезаем брусочками.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Режем лук.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Морковь, перец и лук обжариваем на сковороде. Пока овощи обжариваются, чистим чеснок. В конце обжарки чеснок добавляем к остальным овощам.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Теперь готовим маринад. В двух столовых ложках воды растворяем одну ложку сахарного песка, неполную чайную ложку соли и две столовых ложки уксуса. Овощи выкладываем на тарелку слоями. Первый слой состоит из кружочков баклажан.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Второй слой — это жареные овощи со сковороды.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Третий слой снова кружочки баклажана.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Четвёртый слой — остальные овощи со сковороды.

Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе - Вкусный постный рецепт.

Это всё заливаем маринадом и ставим в холодильник. Готовила вечером, а утром ели. За это время баклажаны с остальными овощами замариновались и приобрели отличный вкус. Время проставила без учёта маринования.

Время приготовления: 50 мин.

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