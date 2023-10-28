Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе — Вкусный постный рецепт.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

соль — 1 ч. л.;

перец болгарский — 1шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — несколько долек;

сахарный песок — 1 ст. л.;

уксус 6% — 2 ст. л.;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления: Моем баклажан.

Нарезаем его кружочками.

Солим и отставляем в сторону минут на двадцать.

За это время баклажан просолился. Теперь обжариваем его на сковороде в растительном масле.

Кружочки обжарены с двух сторон. Теперь занимаемся морковкой.

Её чистим.

Нарезаем брусочками.

Моем перец.

И тоже нарезаем брусочками.

Режем лук.

Морковь, перец и лук обжариваем на сковороде. Пока овощи обжариваются, чистим чеснок. В конце обжарки чеснок добавляем к остальным овощам.

Теперь готовим маринад. В двух столовых ложках воды растворяем одну ложку сахарного песка, неполную чайную ложку соли и две столовых ложки уксуса. Овощи выкладываем на тарелку слоями. Первый слой состоит из кружочков баклажан.

Второй слой — это жареные овощи со сковороды.

Третий слой снова кружочки баклажана.

Четвёртый слой — остальные овощи со сковороды.

Это всё заливаем маринадом и ставим в холодильник. Готовила вечером, а утром ели. За это время баклажаны с остальными овощами замариновались и приобрели отличный вкус. Время проставила без учёта маринования.

Время приготовления: 50 мин.