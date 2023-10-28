Рецепт: Баклажаны в кисло-сладком соусе — Вкусный постный рецепт.

Ингредиенты:
баклажаны — 1 шт.;
масло растительное — для жарки;
соль — 1 ч. л.;
перец болгарский — 1шт.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — несколько долек;
сахарный песок — 1 ст. л.;
уксус 6% — 2 ст. л.;
вода — 2 ст. л.
Способ приготовления: Моем баклажан.
Нарезаем его кружочками.
Солим и отставляем в сторону минут на двадцать.
За это время баклажан просолился. Теперь обжариваем его на сковороде в растительном масле.
Кружочки обжарены с двух сторон. Теперь занимаемся морковкой.
Её чистим.
Нарезаем брусочками.
Моем перец.
И тоже нарезаем брусочками.
Режем лук.
Морковь, перец и лук обжариваем на сковороде. Пока овощи обжариваются, чистим чеснок. В конце обжарки чеснок добавляем к остальным овощам.
Теперь готовим маринад. В двух столовых ложках воды растворяем одну ложку сахарного песка, неполную чайную ложку соли и две столовых ложки уксуса. Овощи выкладываем на тарелку слоями. Первый слой состоит из кружочков баклажан.
Второй слой — это жареные овощи со сковороды.
Третий слой снова кружочки баклажана.
Четвёртый слой — остальные овощи со сковороды.
Это всё заливаем маринадом и ставим в холодильник. Готовила вечером, а утром ели. За это время баклажаны с остальными овощами замариновались и приобрели отличный вкус. Время проставила без учёта маринования.
Время приготовления: 50 мин.