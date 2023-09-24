Как приготовить домашний кетчуп. Рецепт сладко-острого соуса из томатов на зиму: вкуснее не пробовала

С давних времен вместе с мясом птицы, дичи и прочих мясных угощений подавали ароматные приправы в виде самых разнообразных соусов. Они содержали в себе столько ингредиентов, что невозможно было выделить один конкретный вкус. Сейчас на прилавках магазина большой выбор дополнений к блюду, но приятнее, вкуснее и полезнее домашняя заготовка.

Например, если с урожая осталось много томатов, можно приготовить себе сладко-острый соус на зиму. Основой основ выступают помидоры, а остальное – корректировка вкуса и пикантность.

Мы хотим предложить этот рецепт, попробуйте. Точно не пожалеете!

Ингредиенты для соуса:

помидоры — 3 шт.;

лук — 600 г;

хмели сунели — ст. л.;

сахар — 300 г;

черный перец — ч. л.;

красный перец — ½ ч. л.;

соль — ст. л.;

подсолнечное масло — 2-3 ст. л.

Приготовление соуса:

С помидоров снимаем кожуру и пропускаем томаты через соковыжималку. Если такого прибора дома нет, можно помидоры проварить и пропустить через сито или снять кожуру, нарезать, а затем воспользоваться блендером.

Далее слегка прожариваем лук и разбиваем его блендером.

В луковую кашу добавляем томатный сок. Готовим на маленьком огне 1 час.

Добавляем соль, сахар, черный и красный перец. Также всыпаем одну столовую ложку хмели-сунели. Перемешиваем и готовим еще 20 минут.

Разливаем по простерилизованным банкам и закручиваем.

Кисло-острая заготовка на зиму готова! Отличная замена покупному кетчупу!