Как приготовить домашний кетчуп. Рецепт сладко-острого соуса из томатов на зиму: вкуснее не пробовала

С давних времен вместе с мясом птицы, дичи и прочих мясных угощений подавали ароматные приправы в виде самых разнообразных соусов. Они содержали в себе столько ингредиентов, что невозможно было выделить один конкретный вкус. Сейчас на прилавках магазина большой выбор дополнений к блюду, но приятнее, вкуснее и полезнее домашняя заготовка.
Например, если с урожая осталось много томатов, можно приготовить себе сладко-острый соус на зиму. Основой основ выступают помидоры, а остальное – корректировка вкуса и пикантность.
Мы хотим предложить этот рецепт, попробуйте. Точно не пожалеете!
Ингредиенты для соуса:
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 600 г;
- хмели сунели — ст. л.;
- сахар — 300 г;
- черный перец — ч. л.;
- красный перец — ½ ч. л.;
- соль — ст. л.;
- подсолнечное масло — 2-3 ст. л.
Приготовление соуса:
С помидоров снимаем кожуру и пропускаем томаты через соковыжималку. Если такого прибора дома нет, можно помидоры проварить и пропустить через сито или снять кожуру, нарезать, а затем воспользоваться блендером.
Далее слегка прожариваем лук и разбиваем его блендером.
В луковую кашу добавляем томатный сок. Готовим на маленьком огне 1 час.
Добавляем соль, сахар, черный и красный перец. Также всыпаем одну столовую ложку хмели-сунели. Перемешиваем и готовим еще 20 минут.
Разливаем по простерилизованным банкам и закручиваем.
Кисло-острая заготовка на зиму готова! Отличная замена покупному кетчупу!