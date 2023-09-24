Рецепт: Пирог «Клюмс» — с курицей, капустой и картофелем

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

яйца куриные — 1 шт;

сахар — 0,5 ч.л. без верха;

соль — в тесто — 0,5 ч.л., в начинку — по вкусу;

сода пищевая — 0,5 ч.л. без верха;

мука — 160 г;

капуста белокочанная — 200-300 г;

картофель — 4-5 шт;

лук репчатый — 1 шт;

филе куриное — 300-400 г;

масло растительное — 4-5 ст.л.;

перец черный молотый — по вкусу;

паприка — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня делюсь с вами необычным пирогом, который называется «Клюмс». Этот блюдо недавно стало появляться в нашем меню, готовим мы его частенько. Пирог выкладывается слоями. Сначала выкладывается слой мелко нарезанного кольцами картофеля, затем жареного куриного филе с луком, после свежей капусты и в конце заливается небольшим количеством теста. После выпекания пирог переворачивается, и все слои меняются местами, сверху оказывается слегка поджаренная картошечка, а тесто — внизу. Мягкое тесто, сочная капуста, жареное аппетитное куриное мясо и вкусная печеная картошечка, которая при желании может еще оказаться слегка поджаренной. Попробуйте приготовить! Это блюдо можно сказать из разряда легкий, самый долгий и «тяжелый» пункт — это поджарить куриное филе. Буду рада, если этот рецепт окажется полезным, и будет, также как и у нас, одним из самых любимых!

Потихоньку перейдем к ингредиентам. Для удобства я поделила этот пункт на два подпункта: ингредиенты для теста и ингредиенты «начинки». Начнем с теста. Оно на кефире, жидковатой консистенции, но гуще сметаны, оно не разливается и держит форму. Для него понадобится 1 стакан кефира объемом 250 мл, 1 куриное яйцо, по 0.5 ч. л. без верха сахара и соды, 0.5 ч. л. (можно слегка с горкой) соли и мука. Муки у меня ушел тоже 1 стакан объемом 250 мл. В такой стакан вмещается 160 г муки, приблизительно такое количество нужно отмерить, если вам удобней пользоваться весами. Но муки всегда уходит по-разному в зависимости от марки муки. Для ориентира я указала свою мерку, а так, многие хозяйки часто мерят муку «на глаз».

Теперь ингредиенты «начинки». Удобно будет расписать каждые слои:

1) 4-5 картошек + соль (я бегу 1 ч. л.) + немного черного молотого перца

2) 300-400 г куриного филе + 1 луковица + растительное масло для обжарки + соль (я беру 1 ч. л. без верха) + немного черного молотого перца + 0,5 ч. л. паприки

3) 200-300 г капусты + соль (я беру 0,5 ч. л.)

Вот, это все были ингредиенты. А теперь приготовление. Желательно заранее достать кефир с холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. И первое за что я берусь — обжариваю куриное филе. Куриное филе и лук нарезаю мелким кубиком.

Затем в сковороду наливаю немного растительного масла и первым обжариваю лук. Сильно можно не жарить, все равно при выпекании он «дойдет».

Как только лук стал мягче, добавляем к нему куриное филе. Можно сразу добавить соль (я солю 1 ровной ч. л.), черный молотый перец и паприку по вкусу (паприки я ставлю 0,5 ч. л.). Его я также сильно не жарю, даже не дожидаюсь полного прекращения «выделения пенки», как только станет полностью белой — перехожу к следующему пункту.

Следующий пункт — переложить на тарелку и оставить остывать.

Также нужно нашинковать капусту. У меня ее немного, половина маленького вилка, это около 200-300 г. Добавляем к ней соль (я солю 0,5 ч. л.) и немного мнем. Заранее можно почистить картошку и оставить в воде, чтобы не темнела.

Теперь можно сделать и тесто. Первым делом желательно оставить на недолго кефир реагировать с содой. 1 стакан объемом 250 мл кефира вылить в чашку и перемешать с 0,5 ч. л. без верха содой.

Затем добавить к ним 1 куриное яйцо, 0,5 ч. л. без верха сахара и 0,5 ч. л. слегка с горкой соли. И все хорошо перемешать.

Теперь добавляем 1 стакан объемом 250 мл муки. Т. е. 160 г муки. Такого количества мне вполне хватает. Тесто должно быть жидковатым, но должно не разливаться и держать форму.

Картошка быстро темнеет, поэтому я оставила ее на самый конец перец сборкой пирога. Она у меня была уже почищена. Я нарезала ее тонкими кольцами и в чашке перемешала с солью (я ставлю 1 ч. л.) и черным молотым перцем.

И теперь приступим к сборке пирога. Форму я со всех сторон закрываю пергаментом. Удобно использовать разъемную форму. Дно смазываю небольшим количеством растительного масла. И «веером» выкладываю картошку. Думаю можно и просто «плюхнуть» и разровнять, но лучше немного повозиться и разложить аккуратней, так как этот слой у нас окажется сверху.

Теперь идет слой жареного куриного филе с луком. Перекладываем с тарелки в форму и разравниваем.

После курицы идет капуста. Также перекладываем ее из чашки в форму и разравниваем.

А теперь последний слой — тесто. По ложке выкладываем тесто в разные концы и затем аккуратно разравниваем по всему диаметру.

Вот и все, пирог мы собрали. Осталось спечь. Тут можно и подольше выпекать, так как картошка внизу может в добавок еще поджариться, за низ можно сильно не переживать, как это обычно бывает с выпечкой, низ который может быстро подгореть.

Выпекать рекомендуется 40-50 минут при 180 градусах. Но тут все зависит от особенностей духовки. Как вы наверное уже заметили, моя духовка печет очень мягко, поэтому я часто увеличиваю температуру и иногда еще и время. Я пеку 50-55 минут при 240 градусах.

Вот и все. Берем подходящую тарелку, закрываем ею форму и аккуратно переворачиваем. Можно также посыпать любимой зеленью, но и без нее вполне вкусно и красиво получается.

А это кусочек пирога в разрезе:

Ну вот, это был еще один рецепт в копилку. Очень рада, что нашла его недавно для себя и своей семьи, всем он очень нравится! Надеюсь и вам он придется по вкусу! Всем приятного аппетита и до новых кулинарных рецептов! Пробуйте новое и не останавливайтесь на достигнутом!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.