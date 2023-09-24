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Удивительная закуска за копейки: как приготовить лечо из кабачков и баклажанов

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Удивительная закуска за копейки: как приготовить лечо из кабачков и баклажанов

Вкусное блюдо, не требующее много времени или лишних трат — мечта каждой хозяйки. Сезонные овощи и немного старания – вот и все, что нужно для вкусной трапезы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лечо с баклажанами и цуккини – идеальный вариант вкусного ужина для всей семьи. Обязательно попробуйте этот рецепт в разгар сезона.

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Рецепт лечо с баклажанами и кабачками

Ингредиенты:
– 800 грамм помидоров в собственном соку;
– 300 грамм кабачков;
– 250 грамм баклажан;
– 200 грамм болгарского перца;
– 150 грамм шампиньонов;
– 1 небольшой лук;
– 30 грамм масла (по вашему вкусу);
– 2 зубчика чеснока;
– 2 гвоздики;
– специи: соль, черный перец, паприка, орегано.

Приготовление:

  • Чеснок очистите и нарежьте кубиками. Лук также следует почистить и порезать кубиками. Поместите овощи в отдельные тарелки.
  • Перец помойте, удалите семечки и нарежьте кубиками.
  • Баклажаны и кабачки помыть и нарежьте кубиками.
  • Грибы очистите и нарежьте пластинками.
  • Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте чеснок несколько минут.
  • Затем добавьте лук и жарьте около 5 минут.
  • Положите перец, кабачки, грибы и баклажаны.
  • Ингредиенты кропотливо перемешайте и жарьте на среднем огне около 10 минут. Иногда все перемешивайте.
  • Добавьте помидоры в своем соке и специи по вкусу.
  • Ингредиенты тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут.
  • По истечении этого времени разлейте смесь по мискам и подавайте теплой.

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