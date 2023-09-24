ГлавнаяРецептыУдивительная закуска за копейки: как приготовить лечо из кабачков и баклажанов Удивительная закуска за копейки: как приготовить лечо из кабачков и баклажанов На чтение: 2 минуты Вкусное блюдо, не требующее много времени или лишних трат — мечта каждой хозяйки. Сезонные овощи и немного старания – вот и все, что нужно для вкусной трапезы. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лечо с баклажанами и цуккини – идеальный вариант вкусного ужина для всей семьи. Обязательно попробуйте этот рецепт в разгар сезона. Не пропустите Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Рецепт лечо с баклажанами и кабачками Ингредиенты: – 800 грамм помидоров в собственном соку; – 300 грамм кабачков; – 250 грамм баклажан; – 200 грамм болгарского перца; – 150 грамм шампиньонов; – 1 небольшой лук; – 30 грамм масла (по вашему вкусу); – 2 зубчика чеснока; – 2 гвоздики; – специи: соль, черный перец, паприка, орегано. Приготовление: Чеснок очистите и нарежьте кубиками. Лук также следует почистить и порезать кубиками. Поместите овощи в отдельные тарелки. Перец помойте, удалите семечки и нарежьте кубиками. Баклажаны и кабачки помыть и нарежьте кубиками. Грибы очистите и нарежьте пластинками. Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте чеснок несколько минут. Затем добавьте лук и жарьте около 5 минут. Положите перец, кабачки, грибы и баклажаны. Ингредиенты кропотливо перемешайте и жарьте на среднем огне около 10 минут. Иногда все перемешивайте. Добавьте помидоры в своем соке и специи по вкусу. Ингредиенты тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут. По истечении этого времени разлейте смесь по мискам и подавайте теплой. Не все так однозначно: почему не всегда следует пить фреши. Поделитесь с друзьями