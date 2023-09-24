Удивительная закуска за копейки: как приготовить лечо из кабачков и баклажанов

Вкусное блюдо, не требующее много времени или лишних трат — мечта каждой хозяйки. Сезонные овощи и немного старания – вот и все, что нужно для вкусной трапезы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лечо с баклажанами и цуккини – идеальный вариант вкусного ужина для всей семьи. Обязательно попробуйте этот рецепт в разгар сезона.

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Рецепт лечо с баклажанами и кабачками

Ингредиенты:

– 800 грамм помидоров в собственном соку;

– 300 грамм кабачков;

– 250 грамм баклажан;

– 200 грамм болгарского перца;

– 150 грамм шампиньонов;

– 1 небольшой лук;

– 30 грамм масла (по вашему вкусу);

– 2 зубчика чеснока;

– 2 гвоздики;

– специи: соль, черный перец, паприка, орегано.

Приготовление:

Чеснок очистите и нарежьте кубиками. Лук также следует почистить и порезать кубиками. Поместите овощи в отдельные тарелки.

Перец помойте, удалите семечки и нарежьте кубиками.

Баклажаны и кабачки помыть и нарежьте кубиками.

Грибы очистите и нарежьте пластинками.

Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте чеснок несколько минут.

Затем добавьте лук и жарьте около 5 минут.

Положите перец, кабачки, грибы и баклажаны.

Ингредиенты кропотливо перемешайте и жарьте на среднем огне около 10 минут. Иногда все перемешивайте.

Добавьте помидоры в своем соке и специи по вкусу.

Ингредиенты тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут.

По истечении этого времени разлейте смесь по мискам и подавайте теплой.

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