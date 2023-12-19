Как приготовить голубцы в мультиварке: рецепт удивит многих

Несмотря на распространенное среди хозяек мнение, что приготовить настоящие голубцы в мультиварке достаточно сложно.

Этот процесс не займет много времени, а полученный результат непременно доставит удовольствие всей семье.

Но для начала необходимо подготовить следующие ингредиенты: свинина или телятина (450 гр.); рис (200 гр.); кочан капусты (около 800 гр.); яйцо (1 штука); артезианская или кипяченая вода (2 стакана); лук (2 головки); томатная паста (5 десертных ложек); морковь (1 небольшой корнеплод); любое растительное масло (1 десертная ложка); соль, перец и сухие специи (по вкусу).

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 19.12.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.

Способ приготовления:

1. Три основных составляющих этого блюда, независимо от рецепта, по которому оно готовится, – мясо, рис и капуста. И чтобы правильно, а еще важнее вкусно приготовить сочные голубцы в мультиварке, стоит особенно тщательно подойти к выбору именно этих ингредиентов.

2. Рекомендуется отдавать предпочтение не слишком жирному, но и не постному мясу, причем это может быть, как свинина, так и телятина.

3. Рис, который обязательно следует предварительно замочить в теплой кипяченой воде, должен быть белым и не прожаренным (такой используют для плова).

4. Молодая капуста окажется идеальной для нашего блюда, однако за неимением таковой вполне подойдет и обычная.

Промываем кочан капусты, удаляем ее кочерыжку и размещаем подготовленный овощ в чаше мультиварки.

5. Добавив достаточное количество воды, оставляем на 10 минут белокочанную королеву любого диетического меню в режиме «Варка», для придания листьям мягкости и податливости. В это время готовим фарш.

6. Мясо и лук осторожно пропускаем через мясорубку, после чего вводим в полученную массу соль, яйцо и перец. Тщательно перемешав будущую начинку для голубцов, добавляем в нее настоявшийся рис.

7. Готовую капусту опускаем в холодную воду и разбираем на листья, в каждый из которых аккуратно заворачиваем фарш.

Затем приступаем к приготовлению соуса.

8. В режиме «Выпечка» на любом натуральном масле готовим мелко потертую морковь и не менее мелко нарезанный лук.

Заливаем овощи томатной пастой и кипяченой водой, которые, в свою очередь, немного перчим и солим, не забывая добавить специи по собственному вкусу. Например, сухой чеснок, хмели-сунели, паприку или лавровый лист.

9. В режиме «Суп» доводим нашу подливу до полной готовности (5 минут), как можно плотнее выкладываем в нее капустные конвертики с мясом и, перейдя на режим «Тушение», оставляем томиться голубцы в мультиварке на 40 минут.

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