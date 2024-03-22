Не устаю благодарить свекровь за этот рецепт. Сочные картофельные лепёшки: отличное блюдо для начала дня

Картофель долгое время не мог стать фаворитом из овощей в Европе и странах СНГ. Дело в том, что из-за картошки отравилось и умерло много крестьян. Люди попросту боялись употреблять в пищу картофель.

По этой причине во Франции помещикам, которые выращивали поля с картофелем, платили деньги от правительства. Воспитывать любовь к овощу пришлось целыми веками. Зато к XX веку многие полюбили этот овощ и уже не могли представить без него свой рацион.

Картошка перестала быть экзотикой, что дало начало множеству интересных рецептов. Приготовим картофельные лепешки для всей семьи.

Ингредиенты для картофельных лепешек:

картофель — кг;

сыр — 100 г;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч.л.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 100 г;

мука — 4 ст.л.

Приготовление картофельных лепешек:

Отвариваем очищенный и нарезанный картофель до готовности. Разминаем картофель до состояния пюре, высыпаем к нему заранее натертый сыр, смешиваем.

Шинкуем петрушку и высыпаем к картофельному пюре. Высыпаем соль к пюре и снова перемешиваем.

Смазываем руки растительным маслом и формуем небольшие лепешки из пюре, выкладываем на пищевую пленку.

Взбиваем в миске яйца, соединяем со сметаной.

Высыпаем к яйцам и сметане муку, замешиваем густое тесто. Обваливаем картофельные лепешки в тесте и отправляем в предварительно разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжариваем лепешки с обеих сторон до румяной корочки.

Подавать эти лепешки можно со сметаной. Отличное блюдо для начала дня.