Как приготовить картошку фри в домашних условиях – этот вопрос пользуется популярностью, потому как румяные ломтики картофеля приходятся по вкусу каждому! Такую картошку можно попробовать чуть ли не в каждом заведении общественного питания, так почему бы и нам не попробовать приготовить это кушанье своими руками? Готовить аппетитные брусочки можно различными способами, например, используя микроволновую печь или электрогриль. Однако, если из инвентаря у вас имеется только сковорода – не беда, ведь фри можно приготовить и в ней!

Домашняя картошка фри в духовке

Домашняя картошка фри в духовке – это прекрасная и здоровая альтернатива фастфуду. Для приготовления этого блюда нам потребуется лишь немного растительного масла и соли. Специи здесь не требуются, так как нам важно сохранить естественный вкус картофеля и, конечно же, его неповторимый аромат.

Ингредиенты –+2 порц.

Картофель 5 шт.

Масло растительное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 45 мин.

Как приготовить картошку фри в домашних условиях? Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность. Картофель чистим, тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками. Нарезаем соломкой средней толщины. Помещаем в пакет и поливаем растительным маслом без запаха. Завязываем пакет и интенсивно встряхиваем. Распределяем картошку на противне, устеленном пергаментной бумагой и убираем в духовой шкаф, прогретый до 240 градусов, на 35-45 минут. Горячую закуску солим и перемешиваем. Домашняя картошка фри готова! Сервируем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Хрустящая картошка фри на сковороде

Хрустящая картошка фри на сковороде готовится за считанные минуты и получается невообразимо аппетитной и золотистой. И, если вы и члены вашей семьи любят похрустеть ароматной соломкой, то этот рецепт определенно для вас: подготавливаем продукты и приступаем!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Кетчуп – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородку с толстым дном наливаем растительное масло и на умеренном огне доводим до кипения.

Шаг 2. Параллельно очищаем и промываем картошку, режем соломкой.

Шаг 3. Овощ солим и даем ему время обсохнуть.

Шаг 4. Забрасываем заготовки в кипящее масло и при частом помешивании обжариваем 3-4 минуты, вылавливаем при помощи шумовки.

Шаг 5. Выкладываем картошку на блюдо и при желании поливаем кетчупом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри, как в Макдональдсе

Как приготовить картошку фри, как в Макдональдсе? Наверняка большинство детей, да и многие взрослые, любят полакомиться золотистой фри, особенно в сочетании с любимым соусом. Так почему бы нам не повторить самый известный рецепт приготовления и не отведать это чудо кулинарии?

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Масло растительное – 1 л.

Соль – 4 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с клубней, овощи ополаскиваем и режем аккуратной соломкой.

Шаг 2. Нарезку погружаем в миску с прохладной водой и оставляем в таком виде на 15-20 минут, вода «заберет» лишний крахмал.

Шаг 3. По истечении времени, старательно промакиваем картофель бумажными полотенцами со всех сторон.

Шаг 4. Пустую и сухую кастрюлю помещаем на конфорку и прогреваем, затем вливаем большое количество растительного масла и прогреваем его до температуры в 165 градусов.

Шаг 5. Забрасываем в масло небольшую порцию картофельной соломки и дожидаемся, пока она всплывет на поверхность – жарим 2-3 минуты.

Шаг 6. Горячую картошку выкладываем на бумажные полотенца и даем время остыть.

Шаг 7. После остывания повторно нагреваем масло, но уже до 175 градусов. Обжариваем картофель во второй раз еще 3-4 минуты.

Шаг 8. Промакиваем излишки жира салфетками, солим и перемешиваем.

Шаг 9. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Картошка фри в аэрогриле

Картошка фри в аэрогриле – это вкусное и сытное кушанье, которое можно подать к столу в качестве закуски, дополнив соусом или кетчупом, а можно сочетать с любым горячим блюдом из красного мяса, птицы или рыбы. И какой бы вариант не пришелся вам по душе, вкусно будет в любом случае!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 800 гр.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и промытую картошку режем соломкой средней толщины, помещаем в емкость с холодной водой и спустя 10-15 минут насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. В миске посыпаем овощ специями – хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут для пропитки. Далее, сбрызгиваем подсолнечным маслом и еще раз мешаем.

Шаг 3. Высыпаем картошку на решетку аэрогриля (средний уровень) и готовим 15 минут при температуре 230-250 градусов. Затем закуску перемешиваем и запекаем еще около 15-20 минут до образования характерной корочки.

Шаг 4. Горячий картофель фри солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 5. Высыпаем аппетитное кушанье в пиалу и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Быстрый способ приготовления картошки фри в микроволновке

Быстрый способ приготовления картошки фри в микроволновке должен знать каждый любитель кулинарии, потому как этот рецепт всегда придет вам на помощь в те моменты, когда за считанные минуты нужно накормить семью чем-то вкусным, ароматным и горячим.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 250 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 2 щепотки.

Куркума – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Специи для картофеля – 2 щепотки.

Соль – по вкусу.

Кетчуп – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса крупный картофель очищаем от кожицы и хорошенько промываем под струей воды.

Шаг 2. Режем достаточно крупной соломкой, примерно одинакового размера.

Шаг 3. Промываем в нескольких водах.

Шаг 4. Обсушиваем тканевым полотенцем, а затем высыпаем на бумажные – даем полежать около 5 минут.

Шаг 5. Высыпаем овощ в тарелку с высокими бортиками, приправляем и солим, также сбрызгиваем растительным маслом.

Шаг 6. Старательно перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 7. Соломку раскладываем на стеклянном блюде микроволновой печи в один слой.

Шаг 8. Готовим при максимальной мощности в течение 10 минут, переворачиваем и ждем еще 4 минуты.

Шаг 9. Золотистую картошку подаем в сочетании с кетчупом. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Как приготовить картошку фри в микроволновке

Как приготовить картошку фри в микроволновке так, чтобы она ничем не отличалась от той, что нам предлагают в заведениях общественного питания? Для этого нам потребуется непосредственно сам овощ, немного масла и разнообразные ароматные специи, которые усилят вкус.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Приправа для картошки – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубни очищаем и промываем.

Шаг 2. Нарезаем так, как показано на фото.

Шаг 3. Замачиваем бруски в холодной воде на 6-7 минут, затем еще раз ополаскиваем.

Шаг 4. Промакиваем бумажными полотенцами и даем немного полежать.

Шаг 5. Картошку солим, посыпаем приправами и сбрызгиваем подсолнечным маслом – перемешиваем и оставляем для пропитки на 5 минут.

Шаг 6. Раскладываем картофель на стеклянном поддоне печки СВЧ и запекаем при высокой мощности 4-5 минут, затем переворачиваем и готовим еще по одной минуте до тех пор, пока не появится аппетитная корочка.

Шаг 7. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Картошка фри без масла в духовке

Картошка фри без масла в духовке – это блюдо, которое идеально подойдет для тех, кто не может отказаться от вредной пищи, но в то же время, старается следить за своим питанием и фигурой. И несмотря на то, что традиционно такой картофель готовится во фритюре, мы его запечем и получим не менее аппетитное кушанье.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 4 шт.

Травы прованские – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор, согласно списку.

Шаг 2. Вооружаемся овощечисткой и удаляем кожицу с овощей.

Шаг 3. Картошку ополаскиваем и режем соломкой одинаковой толщины.

Шаг 4. Тщательно промываем ломтики и высыпаем на льняное полотенце, оставляем до высыхания.

Шаг 5. Отправляем нарезку в глубокую чашу и присыпаем ароматными травами и солью – хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем соломку в один слой на пергаменте в форме для запекания.

Шаг 7. Первые 10 минут запекаем при температуре в 160 градусов на пергаменте.

Шаг 8. Далее, убираем бумагу, перемешиваем и возвращаем в духовку еще на 20-30 минут.

Шаг 9. Румяную картошечку подаем к столу вместе с любимыми соусами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как сделать картошку фри дома, без фритюрницы

Как сделать картошку фри дома, без фритюрницы? Этот агрегат можно запросто заменить толстостенным сотейником либо сковородой, в которой вы уверены. Технология приготовления в любом случае сохраняется, так как растительное масло возможно раскалить в любой огнеупорной посуде.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 2-3 шт.

Масло подсолнечное – 150-200 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки чистим и тщательно промываем картошку.

Шаг 2. Нарезаем клубни соломкой со сторонами около одного сантиметра.

Шаг 3. Чтобы избавиться от излишков крахмала, заливаем бруски холодной водой и даем постоять 20 минут.

Шаг 4. Затем картофель ополаскиваем и распределяем на полотенце, ждем, пока обсохнет.

Шаг 5. Раскаляем подсолнечное масло и закидываем горсть нарезки.

Шаг 6. Готовим около 6 минут, периодически помешивая шумовкой.

Шаг 7. Горячую закуску промакиваем бумажными полотенцами и присыпаем солью. Снимаем пробу. Готовьте и получайте удовольствие!

Картошка фри с паприкой в духовке

Картошка фри с паприкой в духовке приятно удивит вас своим пряным и насыщенным вкусом, который не похож ни на что другое! Перед золотистыми брусочками картофеля невозможно устоять, поэтому заранее рекомендуем вам запекать такую закуску как можно больше!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Картошка – 4-5 шт.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенный картофель ополаскиваем под водой, нарезаем соломкой и еще раз промываем. Обсушиваем любым удобным способом.

Шаг 2. Очищаем зубки чеснока и пропускаем через пресс, соединяем с паприкой, солью и растительным маслом.

Шаг 3. Смешиваем подготовленную заправку с овощными брусочками.

Шаг 4. Раскладываем ломтики на противне и запекаем на протяжении 20 минут при 200 градусах.

Шаг 5. Ароматную закуску перекладываем на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Как быстро приготовить замороженную картошку фри

Как быстро приготовить замороженную картошку фри? Если в вашей морозильной камере завалялся пакет с уже почищенной и нарезанной картошкой, то это ли не повод побаловать себя румяными брусочками с солью, которые станут для вас идеальной закуской к пенному либо сытным гарниром.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка фри замороженная – 300 гр.

Масло растительное – 300 мл.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем упаковку картофеля из морозильной камеры, вскрываем и высыпаем содержимое в глубокую емкость.

Шаг 2. В толстостенную сковородку наливаем 300 миллилитров растительного масла, доводим до кипения на умеренном пламени.

Шаг 3. Отправляем в масло 1-2 горсти картошки и жарим при частом помешивании от 6 до 8 минут.

Шаг 4. Ароматные ломтики солим и дополняем молотым перцем, а также любимыми специями.

Шаг 5. Приятного аппетита!