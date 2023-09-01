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Как приготовить картошку фри

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Как приготовить картошку фри

Как приготовить картошку фри в домашних условиях – этот вопрос пользуется популярностью, потому как румяные ломтики картофеля приходятся по вкусу каждому! Такую картошку можно попробовать чуть ли не в каждом заведении общественного питания, так почему бы и нам не попробовать приготовить это кушанье своими руками? Готовить аппетитные брусочки можно различными способами, например, используя микроволновую печь или электрогриль. Однако, если из инвентаря у вас имеется только сковорода – не беда, ведь фри можно приготовить и в ней!

Домашняя картошка фри в духовке

Домашняя картошка фри в духовке – это прекрасная и здоровая альтернатива фастфуду. Для приготовления этого блюда нам потребуется лишь немного растительного масла и соли. Специи здесь не требуются, так как нам важно сохранить естественный вкус картофеля и, конечно же, его неповторимый аромат.

Как приготовить картошку фри

Ингредиенты –+2 порц.

  • Картофель 5 шт.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 45 мин.

  1. Как приготовить картошку фри

    Как приготовить картошку фри в домашних условиях? Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

  2. Как приготовить картошку фри

    Картофель чистим, тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками.

  3. Как приготовить картошку фри

    Нарезаем соломкой средней толщины.

  4. Как приготовить картошку фри

    Помещаем в пакет и поливаем растительным маслом без запаха.

  5. Как приготовить картошку фри

    Завязываем пакет и интенсивно встряхиваем.

  6. Как приготовить картошку фри

    Распределяем картошку на противне, устеленном пергаментной бумагой и убираем в духовой шкаф, прогретый до 240 градусов, на 35-45 минут.

  7. Как приготовить картошку фри

    Горячую закуску солим и перемешиваем.

  8. Как приготовить картошку фри

    Домашняя картошка фри готова! Сервируем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Хрустящая картошка фри на сковороде

Хрустящая картошка фри на сковороде готовится за считанные минуты и получается невообразимо аппетитной и золотистой. И, если вы и члены вашей семьи любят похрустеть ароматной соломкой, то этот рецепт определенно для вас: подготавливаем продукты и приступаем!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Кетчуп – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородку с толстым дном наливаем растительное масло и на умеренном огне доводим до кипения.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Параллельно очищаем и промываем картошку, режем соломкой.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Овощ солим и даем ему время обсохнуть.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Забрасываем заготовки в кипящее масло и при частом помешивании обжариваем 3-4 минуты, вылавливаем при помощи шумовки.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Выкладываем картошку на блюдо и при желании поливаем кетчупом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

Как приготовить картошку фри, как в Макдональдсе

Как приготовить картошку фри, как в Макдональдсе? Наверняка большинство детей, да и многие взрослые, любят полакомиться золотистой фри, особенно в сочетании с любимым соусом. Так почему бы нам не повторить самый известный рецепт приготовления и не отведать это чудо кулинарии?

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Картошка – 1 кг.
  • Масло растительное – 1 л.
  • Соль – 4 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с клубней, овощи ополаскиваем и режем аккуратной соломкой.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Нарезку погружаем в миску с прохладной водой и оставляем в таком виде на 15-20 минут, вода «заберет» лишний крахмал.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. По истечении времени, старательно промакиваем картофель бумажными полотенцами со всех сторон.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Пустую и сухую кастрюлю помещаем на конфорку и прогреваем, затем вливаем большое количество растительного масла и прогреваем его до температуры в 165 градусов.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Забрасываем в масло небольшую порцию картофельной соломки и дожидаемся, пока она всплывет на поверхность – жарим 2-3 минуты.

Как приготовить картошку фри

Шаг 6. Горячую картошку выкладываем на бумажные полотенца и даем время остыть.

Как приготовить картошку фри

Шаг 7. После остывания повторно нагреваем масло, но уже до 175 градусов. Обжариваем картофель во второй раз еще 3-4 минуты.

Как приготовить картошку фри

Шаг 8. Промакиваем излишки жира салфетками, солим и перемешиваем.

Шаг 9. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

Картошка фри в аэрогриле

Картошка фри в аэрогриле – это вкусное и сытное кушанье, которое можно подать к столу в качестве закуски, дополнив соусом или кетчупом, а можно сочетать с любым горячим блюдом из красного мяса, птицы или рыбы. И какой бы вариант не пришелся вам по душе, вкусно будет в любом случае!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 800 гр.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и промытую картошку режем соломкой средней толщины, помещаем в емкость с холодной водой и спустя 10-15 минут насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. В миске посыпаем овощ специями – хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут для пропитки. Далее, сбрызгиваем подсолнечным маслом и еще раз мешаем.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Высыпаем картошку на решетку аэрогриля (средний уровень) и готовим 15 минут при температуре 230-250 градусов. Затем закуску перемешиваем и запекаем еще около 15-20 минут до образования характерной корочки.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Горячий картофель фри солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Высыпаем аппетитное кушанье в пиалу и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

Быстрый способ приготовления картошки фри в микроволновке

Быстрый способ приготовления картошки фри в микроволновке должен знать каждый любитель кулинарии, потому как этот рецепт всегда придет вам на помощь в те моменты, когда за считанные минуты нужно накормить семью чем-то вкусным, ароматным и горячим.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картошка – 250 гр.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 2 щепотки.
  • Куркума – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Специи для картофеля – 2 щепотки.
  • Соль – по вкусу.
  • Кетчуп – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса крупный картофель очищаем от кожицы и хорошенько промываем под струей воды.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Режем достаточно крупной соломкой, примерно одинакового размера.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Промываем в нескольких водах.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Обсушиваем тканевым полотенцем, а затем высыпаем на бумажные – даем полежать около 5 минут.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Высыпаем овощ в тарелку с высокими бортиками, приправляем и солим, также сбрызгиваем растительным маслом.

Как приготовить картошку фри

Шаг 6. Старательно перемешиваем до равномерного распределения.

Как приготовить картошку фри

Шаг 7. Соломку раскладываем на стеклянном блюде микроволновой печи в один слой.

Как приготовить картошку фри

Шаг 8. Готовим при максимальной мощности в течение 10 минут, переворачиваем и ждем еще 4 минуты.

Как приготовить картошку фри

Шаг 9. Золотистую картошку подаем в сочетании с кетчупом. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Как приготовить картошку фри

Как приготовить картошку фри в микроволновке

Как приготовить картошку фри в микроволновке так, чтобы она ничем не отличалась от той, что нам предлагают в заведениях общественного питания? Для этого нам потребуется непосредственно сам овощ, немного масла и разнообразные ароматные специи, которые усилят вкус.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Приправа для картошки – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубни очищаем и промываем.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Нарезаем так, как показано на фото.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Замачиваем бруски в холодной воде на 6-7 минут, затем еще раз ополаскиваем.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Промакиваем бумажными полотенцами и даем немного полежать.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Картошку солим, посыпаем приправами и сбрызгиваем подсолнечным маслом – перемешиваем и оставляем для пропитки на 5 минут.

Как приготовить картошку фри

Шаг 6. Раскладываем картофель на стеклянном поддоне печки СВЧ и запекаем при высокой мощности 4-5 минут, затем переворачиваем и готовим еще по одной минуте до тех пор, пока не появится аппетитная корочка.

Как приготовить картошку фри

Шаг 7. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

Картошка фри без масла в духовке

Картошка фри без масла в духовке – это блюдо, которое идеально подойдет для тех, кто не может отказаться от вредной пищи, но в то же время, старается следить за своим питанием и фигурой. И несмотря на то, что традиционно такой картофель готовится во фритюре, мы его запечем и получим не менее аппетитное кушанье.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картошка – 4 шт.
  • Травы прованские – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор, согласно списку.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Вооружаемся овощечисткой и удаляем кожицу с овощей.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Картошку ополаскиваем и режем соломкой одинаковой толщины.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Тщательно промываем ломтики и высыпаем на льняное полотенце, оставляем до высыхания.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Отправляем нарезку в глубокую чашу и присыпаем ароматными травами и солью – хорошенько перемешиваем.

Как приготовить картошку фри

Шаг 6. Раскладываем соломку в один слой на пергаменте в форме для запекания.

Как приготовить картошку фри

Шаг 7. Первые 10 минут запекаем при температуре в 160 градусов на пергаменте.

Как приготовить картошку фри

Шаг 8. Далее, убираем бумагу, перемешиваем и возвращаем в духовку еще на 20-30 минут.

Как приготовить картошку фри

Шаг 9. Румяную картошечку подаем к столу вместе с любимыми соусами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

Как сделать картошку фри дома, без фритюрницы

Как сделать картошку фри дома, без фритюрницы? Этот агрегат можно запросто заменить толстостенным сотейником либо сковородой, в которой вы уверены. Технология приготовления в любом случае сохраняется, так как растительное масло возможно раскалить в любой огнеупорной посуде.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 2-3 шт.
  • Масло подсолнечное – 150-200 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки чистим и тщательно промываем картошку.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Нарезаем клубни соломкой со сторонами около одного сантиметра.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Чтобы избавиться от излишков крахмала, заливаем бруски холодной водой и даем постоять 20 минут.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Затем картофель ополаскиваем и распределяем на полотенце, ждем, пока обсохнет.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Раскаляем подсолнечное масло и закидываем горсть нарезки.

Как приготовить картошку фри

Шаг 6. Готовим около 6 минут, периодически помешивая шумовкой.

Как приготовить картошку фри

Шаг 7. Горячую закуску промакиваем бумажными полотенцами и присыпаем солью. Снимаем пробу. Готовьте и получайте удовольствие!

Как приготовить картошку фри

Картошка фри с паприкой в духовке

Картошка фри с паприкой в духовке приятно удивит вас своим пряным и насыщенным вкусом, который не похож ни на что другое! Перед золотистыми брусочками картофеля невозможно устоять, поэтому заранее рекомендуем вам запекать такую закуску как можно больше!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Картошка – 4-5 шт.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенный картофель ополаскиваем под водой, нарезаем соломкой и еще раз промываем. Обсушиваем любым удобным способом.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. Очищаем зубки чеснока и пропускаем через пресс, соединяем с паприкой, солью и растительным маслом.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Смешиваем подготовленную заправку с овощными брусочками.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Раскладываем ломтики на противне и запекаем на протяжении 20 минут при 200 градусах.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Ароматную закуску перекладываем на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

Как быстро приготовить замороженную картошку фри

Как быстро приготовить замороженную картошку фри? Если в вашей морозильной камере завалялся пакет с уже почищенной и нарезанной картошкой, то это ли не повод побаловать себя румяными брусочками с солью, которые станут для вас идеальной закуской к пенному либо сытным гарниром.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Картошка фри замороженная – 300 гр.
  • Масло растительное – 300 мл.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем упаковку картофеля из морозильной камеры, вскрываем и высыпаем содержимое в глубокую емкость.

Как приготовить картошку фри

Шаг 2. В толстостенную сковородку наливаем 300 миллилитров растительного масла, доводим до кипения на умеренном пламени.

Как приготовить картошку фри

Шаг 3. Отправляем в масло 1-2 горсти картошки и жарим при частом помешивании от 6 до 8 минут.

Как приготовить картошку фри

Шаг 4. Ароматные ломтики солим и дополняем молотым перцем, а также любимыми специями.

Как приготовить картошку фри

Шаг 5. Приятного аппетита!

Как приготовить картошку фри

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