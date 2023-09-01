Скумбрия вкуснее, чем в ресторане. Сочная и ароматная с хрустящей корочкой сверху: простой рецепт

Часто в магазинах мы видим соленую или слабосоленую скумбрию. Многие даже ошибочно считают, что эту рыбу нельзя жарить или варить. Однако, скумбрия может быть вкусной не только в соленом варианте.
Этот вид рыбы богат на витамины и микроэлементы. В одной скумбрии находится много витамина D, около 90% суточной нормы на 100 грамм филе. Кроме того, в рыбе имеется витамин E, К и А.
Из микроэлементов скумбрия может похвастаться наличием фосфора, селена , кальция и меди. Поэтому важно знать, как вкусно приготовить скумбрию в духовке.
Ингредиенты для запеченной скумбрии:
- Скумбрия свежемороженая – 2 шт.;
- Соль – 0,5 ч.л.;
- Паприка – 1 ч.л.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Черный перец молотый — щепотка;
- Оливковое масло – 1 ст.л.
Приготовление запеченной скумбрии:
Удаляем у рыбы голову, плавники и жабры, вспарываем брюхо и убираем внутренности с черной пленкой. Делим обе рыбы на 4 ровных филе, убираем косточки.
Для приготовления маринада смешиваем в чаше с оливковым маслом соль, паприку и черный молотый перец. Натираем на мелкой терке чеснок, отправляем к смеси специй и масла.
Натираем филе с обеих сторон полученным маринадом. Оставляем рыбу мариноваться минимум на 20 минут.
Застилаем форму для выпекания пергаментом, выкладываем филе шкуркой вверх. Смазываем шкурку маслом, посыпаем черным молотым перцем.
При 200 градусах в духовке запекаем скумбрию 10-13 минут на верхнем уровне.
Рекомендуется обрабатывать рыбу в перчатках, также накрыть разделочную доску пищевой пленкой. Мариновать скумбрию лучше подольше, при наличии времени — пару часов.