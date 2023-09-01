Описание приготовления:

Замечательную закуску для праздничного стола или фуршета можно приготовить за сутки, например — из кеты! Рыбка получится очень сочной и вкусной, подавайте ее с хлебом, маринованным луком, нарезанным лимоном и т.д.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Кета Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Кета 600 Грамм (филе)

Соль 1 Ст. ложка

Перец черный 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

131 ккал

Калорийность

21 г

Белки

5 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кета сухого посола»

Подготовьте часть кеты. Очистите кожу от чешуи, промойте в воде и обсушите бумажными салфетками, удаляя лишнюю влагу. Разрежьте на части.

Смешайте соль и молотый черный перец. Натрите смесью мякоть рыбы и выложите ее на тарелку или в миску. Желательно использовать посуду с бортиками, так как в процессе засолки выделится небольшое количество жидкости.

Поместите емкость в холодильник на сутки. За это время рыбка пропитается и станет малосольной, выделится небольшое количество жидкости. Если вы любите более соленую закуску, то оставьте кету в холодильнике на 2-3 дня. Не забывайте ее переворачивать.

Промойте кусочки кеты и еще раз промокните их салфетками. Соль на поверхности рыбы уже не нужна, нужное количество соли мякоть уже впитала в себя.

Нарежьте мякоть ломтиками, выложите на тарелку и подайте с маринованным луком и свежей зеленью. По желанию кусочки соленой кеты можно сбрызнуть растительным маслом без аромата.