Описание приготовления:
Замечательную закуску для праздничного стола или фуршета можно приготовить за сутки, например — из кеты! Рыбка получится очень сочной и вкусной, подавайте ее с хлебом, маринованным луком, нарезанным лимоном и т.д.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Кета Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Кета 600 Грамм (филе)
- Соль 1 Ст. ложка
- Перец черный 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
131 ккал
Калорийность
21 г
Белки
5 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кета сухого посола»
Подготовьте часть кеты. Очистите кожу от чешуи, промойте в воде и обсушите бумажными салфетками, удаляя лишнюю влагу. Разрежьте на части.
Смешайте соль и молотый черный перец. Натрите смесью мякоть рыбы и выложите ее на тарелку или в миску. Желательно использовать посуду с бортиками, так как в процессе засолки выделится небольшое количество жидкости.
Поместите емкость в холодильник на сутки. За это время рыбка пропитается и станет малосольной, выделится небольшое количество жидкости. Если вы любите более соленую закуску, то оставьте кету в холодильнике на 2-3 дня. Не забывайте ее переворачивать.
Промойте кусочки кеты и еще раз промокните их салфетками. Соль на поверхности рыбы уже не нужна, нужное количество соли мякоть уже впитала в себя.
Нарежьте мякоть ломтиками, выложите на тарелку и подайте с маринованным луком и свежей зеленью. По желанию кусочки соленой кеты можно сбрызнуть растительным маслом без аромата.