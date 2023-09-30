Найден «домашний» способ проверки продуктов на нитраты

Новосибирские ученые представили новую разработку — биогель, который позволяет в домашних условиях проверить наличие нитратов в продуктах и напитках. Об этом сообщает «Свое Медиа».

В основу биогеля входит природное соединение хитозан. Биогель работает по принципу лакмусовой бумажки: небольшое количество сока, мякоти или образца жидкости нужно нанести на биогель. Через определенное время произойдет реакция. Если цвет «теста» изменится на красный, то в продукте присутствуют нитраты.

Также с помощью изобретения можно определить содержание в напитке искусственных красителей: при контакте с биогелем ненатуральные сок, вино и морс обесцветятся.

За разработку биогеля отвечали сотрудники Новосибирского государственного технического университета и химики Института органического синтеза в Екатеринбурге.

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