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Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

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Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

Тыквенный пирог, как и яблочный, имеет большое значение для европейской и американской культуры. Например, пирог из тыквы является традиционным десертом в американской кухне.

Чаще всего тыквенные пироги выпекаются на религиозные праздники. Можно увидеть у американцев на столах выпечку из тыквы на Рождество или День Благодарения.

В давние времена тыквенный пирог готовили после сбора урожая, в конце осени или начале зимы.

Расскажем, как приготовить вкусный тыквенный пирог на сковороде.

Ингредиенты для тыквенного пирога:

  • тыква — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло — 140 г;
  • мука — 400 г;
  • яблоки — 4 шт.

Приготовление тыквенного пирога:

Очищаем тыкву от семян и внешней оболочки, нарезаем небольшими кубиками. Варим тыкву в кипящей воде 20 минут, а затем перекладываем в отдельную миску.

Разминаем тыкву до состояния пюре. Разбиваем в пюре яйца, высыпаем 100 грамм сахарного песка. Тщательно перемешиваем тыквенную массу.

Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

Растапливаем 100 грамм сливочного масла, вместе с мукой добавляем в тыквенное пюре, замешиваем однородное тесто. Из яблок удаляем семенные коробочки, нарезаем крупными кубиками.

Растапливаем в сковороде остатки сливочного масла, выкладываем на поверхность яблочные кусочки. Посыпаем яблоки сахаром, обжариваем 2-3 минуты на сильном огне.

Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

Убавляем огонь до среднего, выкладываем на яблочный слой тесто ровным слоем.

Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

На медленном огне под крышкой готовим пирог полчаса.

Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

Далее переворачиваем пирог на другую сторону, готовим аналогично 5 минут.

Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

Как итог, мы получаем тыквенный пирог с яблочной начинкой. Это отличный вид выпечки, сочетающий фруктовый и овощной ингредиент.

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