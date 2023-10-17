Научила всех подруг готовить по этому рецепту. Яркий тыквенный пирог с яблочной начинкой

Тыквенный пирог, как и яблочный, имеет большое значение для европейской и американской культуры. Например, пирог из тыквы является традиционным десертом в американской кухне.

Чаще всего тыквенные пироги выпекаются на религиозные праздники. Можно увидеть у американцев на столах выпечку из тыквы на Рождество или День Благодарения.

В давние времена тыквенный пирог готовили после сбора урожая, в конце осени или начале зимы.

Расскажем, как приготовить вкусный тыквенный пирог на сковороде.

Ингредиенты для тыквенного пирога:

тыква — 400 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 140 г;

мука — 400 г;

яблоки — 4 шт.

Приготовление тыквенного пирога:

Очищаем тыкву от семян и внешней оболочки, нарезаем небольшими кубиками. Варим тыкву в кипящей воде 20 минут, а затем перекладываем в отдельную миску.

Разминаем тыкву до состояния пюре. Разбиваем в пюре яйца, высыпаем 100 грамм сахарного песка. Тщательно перемешиваем тыквенную массу.

Растапливаем 100 грамм сливочного масла, вместе с мукой добавляем в тыквенное пюре, замешиваем однородное тесто. Из яблок удаляем семенные коробочки, нарезаем крупными кубиками.

Растапливаем в сковороде остатки сливочного масла, выкладываем на поверхность яблочные кусочки. Посыпаем яблоки сахаром, обжариваем 2-3 минуты на сильном огне.

Убавляем огонь до среднего, выкладываем на яблочный слой тесто ровным слоем.

На медленном огне под крышкой готовим пирог полчаса.

Далее переворачиваем пирог на другую сторону, готовим аналогично 5 минут.

Как итог, мы получаем тыквенный пирог с яблочной начинкой. Это отличный вид выпечки, сочетающий фруктовый и овощной ингредиент.