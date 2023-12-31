Как приготовить мясной фарш: 5 советов от поваров

Все жители России независимо от того, в каком регионе они проживают – теплом, холодном, любят полакомиться продуктами, изготовленными из мяса разных животных.
Еще больше они любят продукты, в которые добавляется мясной фарш.
Однако для приготовления вкусного мясного фарша для не менее вкусных мясных блюд, кроме мяса требуются и другие продукты. Например, многие добавляют в мясо белый, черствый хлеб, предварительно вымоченный в молоке.
Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 01.01.2024 02:10 Проверено редакцией
Подбивают в мясной фарш яйца как связующий элемент. Некоторые предпочитают добавлять одни только яичные белки. Находятся люди, которые прибавляют и сырой, очищенный картофель, натертый на терке или пропущенный через мясорубку. И не зря!
Такая добавка не помешает иногда, если мясо суховатое не слишком жирное. К тому же, картофель добавляет сытности и сочности мясному фаршу.
Для придания сытности и большей массы в случае нехватки одного только мяса, можно добавить и сухую манную крупу. Для придания мясному фаршу сочности подливают молока, или просто холодной воды.
Специи! Самая простая и необходимая приправа это соль. Далее следует черный и красный молотый перец. Любители могут добавить и другие специи, например, майоран, эстрагон, и т.д.
Никогда не помешает приправить мясной фарш репчатым луком и чесночком. Лук, как правило, мелко нарезают, или пропускают вместе с другими ингредиентами, через мясорубку. Чеснок чистят и также мелко режут или мелят. Иногда в фарш добавляют свежую зелень.
Для изделий с использованием мясного фарша берут мясо с большим содержанием соединительной ткани и обрезки мяса.
Из мяса, идущего на фарш необходимо удалить все крупные и мелкие кости и сухожилия. Подготовленное таким образом мясо, моют в прохладной воде, если есть надобность.
После чего отбрасывают на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, нарезают на небольшие кусочки, и пропускают через обычную или электромясорубку.
Решетку для мясорубки выбирают исходя из собственного вкуса. Хотите, чтобы фарш был похож больше на рубленый, берите решетку с большими отверстиями в ней. Хотите более нежный фарш, соответственно выбирайте решетку с меньшими отверстиями.
Мясо измельчают вместе с предварительно намоченным и отжатым белым хлебом. Далее в фарш кладут остальные, перечисленные выше компоненты, или предусмотренные оригинальной рецептурой, и тщательно перемешивают.
При перемешивании мясной массы происходит соединение всех составляющих, фарш насыщается воздухом, делаясь более пышным. Поверхность у правильно приготовленного мясного фарша должна быть гладкой.
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