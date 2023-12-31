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Вкусная выпечка: рецепт кекса с корицей

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Вкусная выпечка: рецепт кекса с корицей

Такой кекс получается влажным и нежным.

Если любите аромат корицы и вкусные кексы, то этот рецепт точно для вас. Изюминка этого рецепта — штрейзель, или штрейзельная крошка. Штрейзельной крошкой часто дополняют выпечку. Готовится она из сахара, муки и сливочного масла. Иногда к штрейзелю добавляют какао, корицу, лимонную цедру, или измельченные орешки. Рецептом вкусного кекса поделилась кулинарный блогер maslom_wgoru.

Кекс с корицей

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 150 г растительного масла;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 230 г молока;
  • 1 ст. л. лимонного сока.

Для штрейзеля (крошки):

  • 50 г муки;
  • 50 г сахара;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 50 г растопленного сливочного масла.

Для прослойки:

  • 50 г коричневого сахара;
  • 2 ч. л. молотой корицы.

Для начала готовьте крошку: смешайте муку, сахар и корицу. Влейте растопленное сливочное масло и перемешивайте, пока у вас не получится густая, рассыпчатая масса. Отставьте, чтобы штрейзель остыл и затвердел.

Теперь готовьте сахарную прослойку: смешайте сахар и корицу и отставьте пока что. И готовьте кекс. Сначала смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отдельно смешайте влажные ингредиенты: масло с сахаром, а затем добавьте яйца, влейте молоко и лимонный сок и хорошо размешайте. Объедините сухие ингредиенты и влажные и смешайте тесто.

Выстелите форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте ее растительным или сливочным маслом. Вылейте половину теста в форму для выпечки. Равномерным слоем посыпьте тесто смесью корицы и сахара. Сверху добавьте остальное тесто. Сверху теста руками покрошите штрейзель ровным слоем. Выпекайте кекс при 180 градусах примерно 45 минут.

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