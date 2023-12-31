Вкусная выпечка: рецепт кекса с корицей

Такой кекс получается влажным и нежным.
Если любите аромат корицы и вкусные кексы, то этот рецепт точно для вас. Изюминка этого рецепта — штрейзель, или штрейзельная крошка. Штрейзельной крошкой часто дополняют выпечку. Готовится она из сахара, муки и сливочного масла. Иногда к штрейзелю добавляют какао, корицу, лимонную цедру, или измельченные орешки. Рецептом вкусного кекса поделилась кулинарный блогер maslom_wgoru.
Кекс с корицей
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- 150 г растительного масла;
- 150 г сахара;
- 2 яйца;
- 230 г молока;
- 1 ст. л. лимонного сока.
Для штрейзеля (крошки):
- 50 г муки;
- 50 г сахара;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 50 г растопленного сливочного масла.
Для прослойки:
- 50 г коричневого сахара;
- 2 ч. л. молотой корицы.
Для начала готовьте крошку: смешайте муку, сахар и корицу. Влейте растопленное сливочное масло и перемешивайте, пока у вас не получится густая, рассыпчатая масса. Отставьте, чтобы штрейзель остыл и затвердел.
Теперь готовьте сахарную прослойку: смешайте сахар и корицу и отставьте пока что. И готовьте кекс. Сначала смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отдельно смешайте влажные ингредиенты: масло с сахаром, а затем добавьте яйца, влейте молоко и лимонный сок и хорошо размешайте. Объедините сухие ингредиенты и влажные и смешайте тесто.
Выстелите форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте ее растительным или сливочным маслом. Вылейте половину теста в форму для выпечки. Равномерным слоем посыпьте тесто смесью корицы и сахара. Сверху добавьте остальное тесто. Сверху теста руками покрошите штрейзель ровным слоем. Выпекайте кекс при 180 градусах примерно 45 минут.
Также вы можете приготовить вкусный медовик «Бедный студент».