Какой же он вкусный. Новый салат без пропитки на праздничный стол

Приготовление праздничных салатов у многих ассоциируется с самим праздником. На самом деле эта праздничная суета вполне обоснованно создает ощущение будущих перемен и чуда. Это чаще ощущается на Новый год и Рождество.

Для того, чтобы салаты стали вкуснее, стоит придерживаться некоторых правил. Например, нельзя резать все ингредиенты по-разному. Кубики и кусочки, брусочки должны быть одинакового размера. Так не будет в салате перевеса вкуса в сторону одного продукта.

Старайтесь варить овощи согласно их предписаниям. Иначе получится слишком мягкая морковь и картошка, что плохо для блюда.

Приготовим вместе незамысловатый салат на праздник.

Ингредиенты для салата:

Картофель — 3 шт.;

Майонез;

Варёно — копчёная курица — 400 г;

Яйца куриные — 3 шт.;

Яйца перепелиные — 4 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль — ½ ч.л.;

Чёрный молотый перец — 1 щепотка;

Зелень репчатого лука — 3 стебля;

Морковь по-корейски — 200 г;

Плавленые сырки — 180 г.

Приготовление салата:

Отвариваем картофель, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Утрамбовываем картофель первым слоем в кулинарном кольце.

Смазываем картофельный слой майонезом. Удаляем с курицы кожу, нарезаем маленьким кубиком. Выкладываем курицу на картофельный слой, смазываем майонезом.

Отвариваем куриные яйца вкрутую, очищаем и делим на желтки и белки. Натираем белки на слой из курицы в салат. Натираем на белковый слой мелко зубчики чеснока.

Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем на слой из белка. Заранее смазываем белковый слой майонезом и утрамбовываем.

Выкладываем на слой из зеленого лука морковь по-корейски, распределяем равномерно.

Смазываем морковный слой майонезом, натираем на него холодные сырки.

Покрываем сеточкой из майонеза воздушный слой сыра. Измельчаем на сырный слой желтки мелко. Смазываем желтковый слой, посыпаем зеленым луком.

Отваренные перепелиные яйца делим надвое и украшаем ими салат.

Это блюдо не нуждается в пропитке, его сразу подаем на стол.