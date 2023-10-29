Как приготовить настоящие таджикские манты. Тесто не порвётся и много сочного сока внутри

Манты являются весьма узнаваемым блюдом во всем мире. Эти необычные пельмени в тонком тесте с мясной начинкой считаются национальным блюдом в странах Центральной Азии, Турции, Монголии и Кореи. Помимо этого, манты готовят народы в странах СНГ, в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Китае.
В каждом государстве есть свои нюансы приготовления мант. Например, в Китае и Корее манты имеют другое название, подаются с соевым соусом.
Готовятся манты чаще на пару. Однако, встречались и способы готовки в раскаленном масле.
Расскажем про способ приготовления таджикских мант.
Ингредиенты теста для таджикских мант:
- Мука пшеничная — 1 кг;
- Масло растительное — 40 мл;
- Вода ледяная — 420 мл;
- Соль — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинка:
- Мясо — 1,200 г;
- Жир говяжий — 350 г;
- Лук репчатый — 1,700 г;
- Перец черный молотый — 1 ст.л.;
- Зира — 1 ч.л.;
- Соль — 10 г;
- Кориандр — 1 ч.л.;
- Масло растительное — 40 мл.
Приготовление таджикских мант:
Просеиваем в большую плоскую тарелку муку, создаем в середине небольшой кратер. Высыпаем в кратер соль, вливаем растительное масло. Частями вливаем холодную воду.
Замешиваем тесто руками до однородного состояния, не оставляя муки в тарелке. Постепенно вливаем остатки холодной воды в тесто.
Вымешиваем не липкое и не особо мягкое тесто. Убираем тесто в пакет и оставляем на полчаса.
Для начинки нарезаем мясо на маленькие кусочки, аналогично нарезаем говяжий жир. Смешиваем жир и мясо в одной таре.
Нарезаем на маленькие кубики репчатый лук, выкладываем в отдельную миску. Высыпаем к луку Зиру, соль, черный молотый перец и кориандр.
Вливаем в лук растительное масло, смешиваем со специями. Выкладываем в лук жир и мясо, перемешиваем компоненты.
Вымешиваем снова тесто, формируем толстый пласт 4-5 см в толщину. Делим пласт на 6 частей, раскатываем толстые колбаски.
Накрываем колбаски из теста целлофаном.
В кастрюле для мант доводим до кипения воду. Смазываем донышко для мант растительным маслом, накрываем пергаментом с отверстиями.
Делим колбаски на маленькие колобки по 25 грамм. Оставляем колобки под пищевой пленкой на 5 минут.
Каждый колобок раскатываем в тонкий круглый пласт, где края тоньше, чем середина. В середину пласта кладем пару ложек начинки, защипываем края теста к середине, запечатываем фарш внутри.
Аналогичную процедуру проводим с другими лепешками и колобками. Смазываем противоположную шву поверхность мант растительным маслом и выкладываем в кастрюлю.
Варим манты в мантоварке 25-30 минут на среднем огне.
Перед подачей мант смазываем тарелку сливочным маслом.
Сами манты тоже смазываем маслом, посыпаем красным молотым перцем.