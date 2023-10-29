Как приготовить настоящие таджикские манты. Тесто не порвётся и много сочного сока внутри

Манты являются весьма узнаваемым блюдом во всем мире. Эти необычные пельмени в тонком тесте с мясной начинкой считаются национальным блюдом в странах Центральной Азии, Турции, Монголии и Кореи. Помимо этого, манты готовят народы в странах СНГ, в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Китае.

В каждом государстве есть свои нюансы приготовления мант. Например, в Китае и Корее манты имеют другое название, подаются с соевым соусом.

Готовятся манты чаще на пару. Однако, встречались и способы готовки в раскаленном масле.

Расскажем про способ приготовления таджикских мант.

Ингредиенты теста для таджикских мант:

Мука пшеничная — 1 кг;

Масло растительное — 40 мл;

Вода ледяная — 420 мл;

Соль — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинка:

Мясо — 1,200 г;

Жир говяжий — 350 г;

Лук репчатый — 1,700 г;

Перец черный молотый — 1 ст.л.;

Зира — 1 ч.л.;

Соль — 10 г;

Кориандр — 1 ч.л.;

Масло растительное — 40 мл.

Приготовление таджикских мант:

Просеиваем в большую плоскую тарелку муку, создаем в середине небольшой кратер. Высыпаем в кратер соль, вливаем растительное масло. Частями вливаем холодную воду.

Замешиваем тесто руками до однородного состояния, не оставляя муки в тарелке. Постепенно вливаем остатки холодной воды в тесто.

Вымешиваем не липкое и не особо мягкое тесто. Убираем тесто в пакет и оставляем на полчаса.

Для начинки нарезаем мясо на маленькие кусочки, аналогично нарезаем говяжий жир. Смешиваем жир и мясо в одной таре.

Нарезаем на маленькие кубики репчатый лук, выкладываем в отдельную миску. Высыпаем к луку Зиру, соль, черный молотый перец и кориандр.

Вливаем в лук растительное масло, смешиваем со специями. Выкладываем в лук жир и мясо, перемешиваем компоненты.

Вымешиваем снова тесто, формируем толстый пласт 4-5 см в толщину. Делим пласт на 6 частей, раскатываем толстые колбаски.

Накрываем колбаски из теста целлофаном.

В кастрюле для мант доводим до кипения воду. Смазываем донышко для мант растительным маслом, накрываем пергаментом с отверстиями.

Делим колбаски на маленькие колобки по 25 грамм. Оставляем колобки под пищевой пленкой на 5 минут.

Каждый колобок раскатываем в тонкий круглый пласт, где края тоньше, чем середина. В середину пласта кладем пару ложек начинки, защипываем края теста к середине, запечатываем фарш внутри.

Аналогичную процедуру проводим с другими лепешками и колобками. Смазываем противоположную шву поверхность мант растительным маслом и выкладываем в кастрюлю.

Варим манты в мантоварке 25-30 минут на среднем огне.

Перед подачей мант смазываем тарелку сливочным маслом.

Сами манты тоже смазываем маслом, посыпаем красным молотым перцем.