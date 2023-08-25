Надоели обычные мясные котлеты, или, возможно, хочется немного разнообразить повседневное меню? Тогда следующий рецепт вам в помощь! Котлетки из баклажанов и гречки не только очень нежные и вкусные, но и полезные. Их можно как жарить, так и запекать. При подаче используйте сметану с зеленью, грибной соус или любую другую заправку на свой вкус.
Гречневые котлеты с баклажанами выходят достаточно бюджетными, так как сейчас как раз сезон синеньких. Блюдо понравится не только вегетарианцам, но и тем, кто придерживается правильного сбалансированного питания. Готовые котлетки достаточно сытные, но при этом совершенно не тяжелые. Редакция «Со Вкусом» однозначно рекомендует!
Котлеты из баклажанов и гречки: нюансы приготовления
Поверьте, эти румяные котлеты из гречневой каши с добавлением обжаренных баклажанов и лука влюбляют в себя раз и навсегда! Аромат готовому блюду придают сладкий перец, чеснок и травы. Фарш для котлет нужно обязательно измельчить блендером, так они приобретают чрезвычайно мягкую и нежную текстуру. Замечательная альтернатива любым гарнирам.
Ингредиенты
Гречка80 г Баклажан190 г Болгарский перец90 г Лук130 г Чеснок2 зуб. Яйцо1 шт. Панировочные сухари4 ст. л. Соль1 ч. л. Сушеный базилик1 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л.
Приготовление
- Гречневую крупу промойте, залейте водой (300 мл). Доведите до кипения. Затем посолите (0,5 ч. л.) и варите 15 минут на небольшом огне, до готовности. Затем слейте лишнюю воду и дайте каше остыть до теплого состояния. Пока варится гречка, очистите баклажан, лук, чеснок и сладкий перец. Баклажан нарежьте кружочками, лук и перец — мелкими кубиками, чеснок измельчите под прессом. В сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, выложите кусочки баклажанов и в течение 5 минут жарьте на среднем огне.
Выложите готовые кусочки баклажанов на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло. Лук отправьте в освободившуюся сковороду, обжарьте на среднем огне до мягкости, 3–5 минут. В миске соедините остывшую гречневую кашу, сладкий перец, чеснок, обжаренные баклажаны и лук. Измельчите всё погружным блендером до однородности.
К гречнево-овощной массе добавьте яйцо, сухари, сушеный базилик и 0,5 ч. л. соли. Тщательно всё перемешайте. Дайте массе постоять еще минут 5–10. Затем влажными руками сформируйте небольшие котлеты. Параллельно в сковороде разогрейте оставшееся масло, выложите котлеты. Жарьте заготовки на среднем огне с каждой стороны по 3–5 минут.
Котлеты из гречки и баклажанов готовы к подаче. Из указанного количества продуктов получается 12 котлет среднего размера. Приятных вам кулинарных свершений! Также вас может заинтересовать следующий рецепт — аппетитные куриные котлеты на косточке.