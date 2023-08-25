Надоели обычные мясные котлеты, или, возможно, хочется немного разнообразить повседневное меню? Тогда следующий рецепт вам в помощь! Котлетки из баклажанов и гречки не только очень нежные и вкусные, но и полезные. Их можно как жарить, так и запекать. При подаче используйте сметану с зеленью, грибной соус или любую другую заправку на свой вкус.

Гречневые котлеты с баклажанами выходят достаточно бюджетными, так как сейчас как раз сезон синеньких. Блюдо понравится не только вегетарианцам, но и тем, кто придерживается правильного сбалансированного питания. Готовые котлетки достаточно сытные, но при этом совершенно не тяжелые. Редакция «Со Вкусом» однозначно рекомендует!

Котлеты из баклажанов и гречки: нюансы приготовления

Поверьте, эти румяные котлеты из гречневой каши с добавлением обжаренных баклажанов и лука влюбляют в себя раз и навсегда! Аромат готовому блюду придают сладкий перец, чеснок и травы. Фарш для котлет нужно обязательно измельчить блендером, так они приобретают чрезвычайно мягкую и нежную текстуру. Замечательная альтернатива любым гарнирам.

Ингредиенты

Гречка80 г Баклажан190 г Болгарский перец90 г Лук130 г Чеснок2 зуб. Яйцо1 шт. Панировочные сухари4 ст. л. Соль1 ч. л. Сушеный базилик1 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л.

Приготовление

Гречневую крупу промойте, залейте водой (300 мл). Доведите до кипения. Затем посолите (0,5 ч. л.) и варите 15 минут на небольшом огне, до готовности. Затем слейте лишнюю воду и дайте каше остыть до теплого состояния. Пока варится гречка, очистите баклажан, лук, чеснок и сладкий перец. Баклажан нарежьте кружочками, лук и перец — мелкими кубиками, чеснок измельчите под прессом. В сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, выложите кусочки баклажанов и в течение 5 минут жарьте на среднем огне. Выложите готовые кусочки баклажанов на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло. Лук отправьте в освободившуюся сковороду, обжарьте на среднем огне до мягкости, 3–5 минут. В миске соедините остывшую гречневую кашу, сладкий перец, чеснок, обжаренные баклажаны и лук. Измельчите всё погружным блендером до однородности. К гречнево-овощной массе добавьте яйцо, сухари, сушеный базилик и 0,5 ч. л. соли. Тщательно всё перемешайте. Дайте массе постоять еще минут 5–10. Затем влажными руками сформируйте небольшие котлеты. Параллельно в сковороде разогрейте оставшееся масло, выложите котлеты. Жарьте заготовки на среднем огне с каждой стороны по 3–5 минут.

Котлеты из гречки и баклажанов готовы к подаче. Из указанного количества продуктов получается 12 котлет среднего размера. Приятных вам кулинарных свершений! Также вас может заинтересовать следующий рецепт — аппетитные куриные котлеты на косточке.