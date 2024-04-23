Получается невероятно вкусно: рецепт ленивых голубцов в духовке

Ленивые голубцы готовить просто и быстро. Такие голубцы получаются нежными и с большим количеством соуса.

Ленивые голубцы в духовке легко приготовить. И получается очень быстро, намного быстрее чем готовить обычные голубцы по традиционному рецепту. Для ленивых голубцов вам понадобятся самые простые ингредиенты и минимум времени. Рецептом поделились на сайте Gazdynja.

Ленивые голубцы в духовке

Ингредиенты:

350 г капусты;

700 г фарша;

100 г лука;

100 г риса;

два куриных яйца;

2 ч. л. соли;

перец по своему вкусу;

300 г сметаны 15%;

2 ст. л. томатной пасты;

1/3 ч. л. соли в соус.

Берем белокочанную капусту, нарезаем ее мелко, кладем в сито и поливаем кипятком, чтобы смягчить.

Фарш, кладем в миску. Фарш лучше взять смешанный: из свинины и говядины. Добавьте измельченный лук, и измельченную капусту.

Добавляем 100 граммов отваренного риса, два куриных яйца, солим и добавляем перец. Все тщательно перемешиваем. Жаропрочную емкость смазываем растительным маслом и начинаю формировать ленивые голубцы в форме котлет.

В сметану добавляем две столовые ложки томатной пасты. Все перемешиваем, солим и поливаем голубцы. Ставим форму с голубцами в разогретую до 180 градусов духовку и готовим 40 минут.

Самые вкусные ленивые голубцы готовы. Подавайте к столу.

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