Как приготовить суп из красной рыбы: записывайте рецепт

Суп из красной рыбы оценят даже те, кто не любит традиционную уху.

Для его приготовления можно использовать наборы из семги, продающиеся в супермаркетах для ухи (голова, хвост, плавники), но в этом случае вам придется просто сварить из них рыбный бульон и процедить его, а потом приступать к приготовлению основного блюда, но согласитесь, куда приятней увидеть в своей тарелке кусочек вкусной красной рыбы.

Лук, морковь и помидоры (предварительно с томатов надо счистить кожицу, для чего аккуратно опустите его в кипяток на 1 минуту, после чего охладите), нарежьте кубиками, рассказывает Архипова Юлия.

В казане раскалить растительное масло, обжарить поочередно лук, морковь. Добавить помидоры и тушить 5-7 минут.

Если в приготовлении вы будете использовать более густые (домашние) сливки, то на этом этапе их можно добавить и тушить еще 1-2 минуты.

Если вы используете набор для ухи из семги, то в шаге 3 вместо воды добавляем готовый бульон.

Добавьте 2-2, 5л воды, посолите (воду лучше предварительно нагреть в чайнике) и доведите все массу до кипения.

В готовый овощной бульон добавить картофель и варить его 4-5 минут.

Рыбу порезать порционными кусочками (лучше конечно иметь филе), добавить в суп и варить 3 минуты. Если у вас сливки 10%, то их добавляем в суп вместе с рыбой.

Поперчить, добавить мелко нарезанную зелень и сразу отключить суп и накрыть крышкой. Через 5 минут суп можно размешать и подавать к столу.

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