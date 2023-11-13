Суп с лисичками: самый простой рецепт

Прошлым воскресеньем после «тихой охоты», еле ноги волоча, добралась до плиты. Сразу все грибы чистить не стала. Две корзины по 3 кг каждая — это вам не шутки! Силы остались только на приготовление обеда. Благо знаю, на что потратить «добычу», не сильно переутомившись. На стол уже спустя 30 минут подала ароматный суп с лисичками. Он настолько же прост в приготовлении, насколько и вкусный.

Лесные грибы, как и большинство хозяек, я предпочитаю хранить консервированными. В таком виде их просто вводить в блюдо. Но с лисичками ситуация немного другая: их в наших краях очень мало. Поэтому такие грибы я израсходую первыми, добавляя их в голубцы и другие домашние блюда. Но проще всего из свежих лисичек сварить суп. Рекомендую воспользоваться моим рецептом.

Как приготовить суп с лисичками

Для такого первого вам понадобится ограниченное количество совершенно недорогих продуктов. Но главный плюс данного супа с лисичками, на мой взгляд, — это быстрота его приготовления.

Ингредиенты

Лисички350 г Вода1,2 л Картофель2 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Сливочное масло40 г Подсолнечное масло1,5 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сметана по вкусу

Приготовление