Суп с лисичками: самый простой рецепт

Прошлым воскресеньем после «тихой охоты», еле ноги волоча, добралась до плиты. Сразу все грибы чистить не стала. Две корзины по 3 кг каждая — это вам не шутки! Силы остались только на приготовление обеда. Благо знаю, на что потратить «добычу», не сильно переутомившись. На стол уже спустя 30 минут подала ароматный суп с лисичками. Он настолько же прост в приготовлении, насколько и вкусный.
Лесные грибы, как и большинство хозяек, я предпочитаю хранить консервированными. В таком виде их просто вводить в блюдо. Но с лисичками ситуация немного другая: их в наших краях очень мало. Поэтому такие грибы я израсходую первыми, добавляя их в голубцы и другие домашние блюда. Но проще всего из свежих лисичек сварить суп. Рекомендую воспользоваться моим рецептом.
Как приготовить суп с лисичками
Для такого первого вам понадобится ограниченное количество совершенно недорогих продуктов. Но главный плюс данного супа с лисичками, на мой взгляд, — это быстрота его приготовления.
Ингредиенты
Лисички350 г Вода1,2 л Картофель2 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Сливочное масло40 г Подсолнечное масло1,5 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сметана по вкусу
Приготовление
- Лисички хорошо промойте под проточной водой. По необходимости удалите поврежденные части. Пересыпьте их в кастрюлю и залейте водой. Варите лесные грибы около 20 минут, регулярно снимая пену шумовкой.
Пока варятся грибы, очистите овощи от кожуры. Картошку и морковь нарежьте кубиками. Добавьте их в кастрюлю к лисичкам. Лук нарежьте также кубиками, обжарьте его на растительном масле.Слегка подрумяненный лук добавьте в кастрюлю с супом. Посолите блюдо по вкусу, добавьте перец, лавровый лист и душистый перец, если вам хочется. Варите всё еще 10 минут. В готовый суп добавьте кусочек сливочного масла.