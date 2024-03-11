Рулетики из жареных кабачков с начинкой

Сытные рулетики из жареных кабачков — блюдо, которое будет всегда выигрышно смотреться на столе. Так как эта закуска имеет и аппетитный внешний вид, и потрясающий вкус. Чтобы добиться такого результата, нужны привычные для подобного блюда ингредиенты: кабачок, помидор и чеснок.

Однако вместо майонеза мы будем использовать сметану. Это не единственное отличие от классической рецептуры такого блюда. Ведь кабачок будет обжариваться не просто в муке, а в яичном кляре. Благодаря этому закуска получится еще вкуснее.

Как приготовить ароматные рулетики из жареных кабачков

Вы можете сделать шикарную начинку для такого блюда, соединив сметану с зеленью, чесноком и твердым сыром. Сверху на полученную намазку, нанесенную на кабачок, выложите небольшой брусочек из томата. Свернув всё в рулет, вы получите сказочно вкусное блюдо.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Твердый сыр100 г Сметана3 ст. л. Петрушка1 пуч. Помидор2 шт. Чеснок2 зуб. Яйцо2 шт. Пшеничная мука3 ст. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем кабачок. Удаляем плодоножку. Нарезаем кабачок вдоль на тонкие слайсы. Выкладываем их на разделочную доску. Присаливаем овощ. Оставляем его на 10 минут при комнатной температуре. Готовим начинку. Натираем на терке со средними отверстиями твердый сыр. Помещаем его в глубокую емкость. Добавляем сметану. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс и добавляем к сыру.Хорошенько промываем петрушку под проточной водой. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее к соединенным в миске ингредиентам. Тщательно всё перемешиваем.В отдельной емкости взбиваем яйца, используя вилку. Во вторую неглубокую тарелку всыпаем пшеничную муку. Стряхиваем овощные слайсы от выделившегося сока. Обваливаем их в муке со всех сторон, а затем обмакиваем в яичной смеси. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем кабачковые слайсы в течение 1 минуты с каждой стороны. Готовим их до появления румяной корочки, установив средний нагрев.Слегка остывший слайс из кабачка выкладываем на разделочную доску. На его край помещаем начинку. Сверху выкладываем помидор, предварительно разрезанный на небольшие ломтики. Сворачиваем всё в плотный рулетик.

Это нужно проделать со всеми оставшимися ингредиентами. Тогда вы получите большую тарелку необычайно аппетитной закуски, которая хороша и в теплом, и в холодном виде. А чтобы она выглядела еще краше, вооружитесь зубочистками. Проколите ими кабачковые рулетики.