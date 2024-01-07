Как приготовить тесто для пиццы на воде и без дрожжей: пошаговый рецепт

В качестве начинки для такой пиццы подойдет все, что осталось в холодильнике.

Испечь пиццу на выходных – лучший способ порадовать домочадцев и особенно детей. Если в доме нет дрожжей и молока, а ближайший магазин не работает, – не беда. Предлагаем приготовить пиццу на воде и без дрожжей по рецепту пользователя Nichka. Она получается ничем не хуже классического варианта.

Пицца на воде и без дрожжей

Ингредиенты:

Мука – 400 гр;

Вода – 200 мл;

Яйцо – 1 шт.;

Масло оливковое – 3 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

Мясное ассорти (колбаса, вареное куриное филе, сосиски и т. п.), сыр, оливки, лук, свежие шампиньоны, маринованные огурцы, свежие помидоры, томатный соус или кетчуп.

Способ приготовления:

Муку, соль сахар и разрыхлитель насыпать в глубокую миску, все перемешать, а затем влить туда воду и снова все хорошо перемешать. Следующим добавить растительное масло и снова все перемешать. В идеале получится пышное и слегка липкое тесто. Накрыть его пленкой и оставить на полчаса.

Следующий шаг – подготовка начинки. Мясное ассорти порезать соломкой или кубиками, а свежие грибы – пластинами. Огурцы, помидоры и оливки нарезать кружками. Очищенный лук нарезать полукольцами. Сыр натереть на терке.

Тесто выложить на силиконовый коврик или на стол, присыпанный мукой, вымесить, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к рукам. Разделить его на три части. Первую из них тонко раскатать и вырезать корж. Выложить его на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом, смазать тесто любым томатным соусом или кетчупом, а сверху выложить начинку. Сначала – мясо (колбасу) и лук, затем – грибы помидоры и огурцы. Сверху положить оливки и посыпать тертым сыром.

То же самое сделать с двумя остальными частями теста. В итоге получится три пиццы.

Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

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