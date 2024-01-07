Вкуснятина из картошечки по рецепту моего папы. Готовлю так почти каждый день: простой рецепт

Зразы можно готовить не только из фарша, но и из остатков картофеля. В некоторых странах такое решение даже популярнее. В качестве начинки можно использовать любые продукты, которые есть на кухне.
За годы существования блюда, повара стали разнообразить его овощами, кашами, хотя классически использовали только лук и яйца. Как итог, угощение стало универсальным. Мы приготовим картофельные зразы с мясной начинкой и дополним их вкусной подливой с грибами.
Ингредиенты для зраз:
- картофель — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- фарш — 350 г;
- шампиньоны – 10-12 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- сливки 10-15% — 200 мл;
- вода — 50 мл;
- яйцо — шт.;
- зеленый лук;
- растительное масло;
- мускатный орех — щепотка;
- соль, черный перец.
Приготовление зраз:
Для начала делаем начинку. Луковицу мелко шинкуем и отправляем жариться на сковородке с растительным маслом. Достаточно 2 минут. Сюда же отправляем 350 грамм фарша. Солим и перчим по вкусу. Готовим 7-10 минут.
Для приготовления поливы нарезаем грибы и мелко шинкуем лук. Отправляем оба компонента жариться на сковородку.
Добавляем соль, черный перец, а также щепотку мускатного ореха. Готовим на слабом огне в течение 10 минут. Затем добавляем столовую ложку муки. Хорошо перемешиваем. Вливаем сливки и воду. Когда обжарка закипит доготавливаем еще 3 минуты.
Далее отвариваем 1 кг картофеля в посоленной воде. Превращаем в пюре и даем остыть. Разбиваем к нему одно куриное яйцо и украшаем зеленью.
Лучше всего подойдет петрушка.
Всыпаем 2-4 столовые ложки муки, перемешиваем.
На блюдце высыпаем небольшое количество муки. Из пюре формируем лепешку, на середину выкладываем начинку.
Защипываем края. Обваливаем пирожок в муке.
Обжариваем на сковородке с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.
Все готово! Пробуем.