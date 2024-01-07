Вкуснятина из картошечки по рецепту моего папы. Готовлю так почти каждый день: простой рецепт

Зразы можно готовить не только из фарша, но и из остатков картофеля. В некоторых странах такое решение даже популярнее. В качестве начинки можно использовать любые продукты, которые есть на кухне.

За годы существования блюда, повара стали разнообразить его овощами, кашами, хотя классически использовали только лук и яйца. Как итог, угощение стало универсальным. Мы приготовим картофельные зразы с мясной начинкой и дополним их вкусной подливой с грибами.

Ингредиенты для зраз:

картофель — 1 кг;

лук — 2 шт.;

фарш — 350 г;

шампиньоны – 10-12 шт.;

мука — 5 ст. л.;

сливки 10-15% — 200 мл;

вода — 50 мл;

яйцо — шт.;

зеленый лук;

растительное масло;

мускатный орех — щепотка;

соль, черный перец.

Приготовление зраз:

Для начала делаем начинку. Луковицу мелко шинкуем и отправляем жариться на сковородке с растительным маслом. Достаточно 2 минут. Сюда же отправляем 350 грамм фарша. Солим и перчим по вкусу. Готовим 7-10 минут.

Для приготовления поливы нарезаем грибы и мелко шинкуем лук. Отправляем оба компонента жариться на сковородку.

Добавляем соль, черный перец, а также щепотку мускатного ореха. Готовим на слабом огне в течение 10 минут. Затем добавляем столовую ложку муки. Хорошо перемешиваем. Вливаем сливки и воду. Когда обжарка закипит доготавливаем еще 3 минуты.

Далее отвариваем 1 кг картофеля в посоленной воде. Превращаем в пюре и даем остыть. Разбиваем к нему одно куриное яйцо и украшаем зеленью.

Лучше всего подойдет петрушка.

Всыпаем 2-4 столовые ложки муки, перемешиваем.

На блюдце высыпаем небольшое количество муки. Из пюре формируем лепешку, на середину выкладываем начинку.

Защипываем края. Обваливаем пирожок в муке.

Обжариваем на сковородке с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Все готово! Пробуем.