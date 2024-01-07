Быстро и вкусно: рецепт печеных яблок для тех, кто всегда спешит

Яблоки – популярный в Украине фрукт, который есть в каждом холодильнике. Удивите близких приготовленным десертом, где гармонично сочетаются аромат меда, хрусткость орехов и нежность печеных яблок.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Печеные яблоки – вкусный и быстрый способ насладиться простым, но аппетитным десертом. Его без труда приготовит каждый, без оглядки на кулинарный бекграунд. Этот рецепт создаст освежающий и ароматный десерт, идеален как для семейного обеда, так и для особых случаев.

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Рецепт печеных яблок

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 3 – 4 столовые ложки меда;

– пол чайной ложки корицы;

– полчайной ложки ванильного сахара;

– пол стакана орехов (по вашему выбору: орехи, миндаль, грецкие орехи);

– 2 столовые ложки сливочного или растопленного кокосового масла.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Яблоки вымойте, оторвите кольцом верхушку и с помощью ложки удалите сердцевину. В миске растопите мед, добавьте корицу и ваниль, а затем орехи (нарезанные или мелко измельченные). В получившуюся массу добавьте сливочное масло (или растопленное кокосовое масло) и хорошо перемешайте. Каждое яблоко наполните полученной смесью, равномерно распределяя орехи и мед внутри яблока. Разместите яблоки на противне, покрытом бумагой для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или до тех пор, пока яблоки станут мягкими и золотистыми. Выньте из духовки, дайте немного остыть перед подачей.

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