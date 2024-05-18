Как рассчитать время приготовления котлет: хитрости, которые удивят

При жарке котлет можно встретить немало примеров, когда люди допускают типичные ошибки.

Дело в том, что они могут быть недожаренными или пережаренными.

А как правильно рассчитать время приготовления? Есть несколько хитростей, которые стоит использовать, чтобы приготовить идеальные котлеты, рассказывает Архипова Юлия.

Время приготовления на сковороде

Когда дело доходит до жарки котлет на сковороде, важно следовать придерживаться базовых рекомендаций. Обычно, котлеты жарят до румяности с обеих сторон.

Для стандартных котлет среднего размера это занимает от четырех до шести минут с каждой стороны. Если рассматривать большие, то их обязательно нужно жарить с 4 сторон.

Приготовление в духовке или под крышкой

Для тех, кто предпочитает другие способы приготовления, есть несколько альтернатив. Котлеты можно довести до готовности в духовке при температуре 180 °C.

Обычно это занимает около 10 минут. Также их можно приготовить на минимальном огне на плите, накрыв крышкой. В этом случае они готовятся также за 10–15 минут.

Какое масло для жарки стоит использовать

Когда дело доходит до выбора масла для жарки котлет, важно учитывать его температуру дымления. Жарить котлеты лучше всего на масле с высокой температурой дымления, таком как рафинированное подсолнечное или кокосовое масло.

Если рассматривать оливковое, то оно подходит, но здесь стоит проявлять осторожность. Дело в том, что у оливкового очень выраженный вкус, который может иметь негативные последствия.

Ни в коем случае не стоит использовать масло, которое быстро растапливается, так как это может привести к тому, что котлеты попросту начнут пригорать.

Оливковое масло также подходит, но оно имеет более выраженный вкус. Не рекомендуется использовать масло, которое быстро растапливается, так как котлеты могут пригореть.

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