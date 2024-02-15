Описание приготовления:
Бульон приготовим легкий, на основе куриных ножек. Яркий вкус и насыщенный аромат супу придает именно добавление бекона. Лучше использовать бекон копченый. Чечевица придет супу особую шелковистую консистенцию и приятный вкус. Такой суп можно подавать с хлебом, сухариками, зеленью. Обязательно возьмите на заметку, для разнообразия рациона это просто идеальный вариант!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Супы / Супы-пюре
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Картофель 3 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Бекон копченый 100 Грамм
- Чечевица 70 Грамм (желтая)
- Лавровый лист 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Куриные голени 2 Штуки
Количество порций 3
Калорийность
163 ккал
Калорийность
2 г
Белки
11 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп-пюре из чечевицы с беконом»
Подготовьте ингредиенты.
В кастрюлю влейте воду, переложите куриные ножки и доведите до кипения, варите 20 минут. Добавьте в кастрюлю чечевицу и варите еще 20 минут.
Спустя время достаньте ножки из бульона, чечевицу измельчите блендером.
Добавьте в кастрюлю нарезанный картофель и варите 10 минут.
Очистите овощи, лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Также нарежьте кубиками бекон. Жарьте овощи и бекон 4-5 минут, при необходимости добавьте в сковороду немного масла.
Также снимите мясо курицы с ножек. Переложите в зажарку, спустя минуту отправьте все в кастрюлю, с кипящим бульоном и картофелем. Добавьте соль и перец, лавровый лист. Варите суп еще 5 минут.
Добавьте в суп по желанию рубленую зелень. Лавровый лист удалите. Измельчите суп при помощи блендера и подавайте к столу.
Приятного аппетита!