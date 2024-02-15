Описание приготовления:

Бульон приготовим легкий, на основе куриных ножек. Яркий вкус и насыщенный аромат супу придает именно добавление бекона. Лучше использовать бекон копченый. Чечевица придет супу особую шелковистую консистенцию и приятный вкус. Такой суп можно подавать с хлебом, сухариками, зеленью. Обязательно возьмите на заметку, для разнообразия рациона это просто идеальный вариант!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Супы / Супы-пюре

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Картофель 3 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук 1 Штука

Бекон копченый 100 Грамм

Чечевица 70 Грамм (желтая)

Лавровый лист 1 Штука

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Куриные голени 2 Штуки

Количество порций 3

Калорийность

163 ккал

Калорийность

2 г

Белки

11 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп-пюре из чечевицы с беконом»

Подготовьте ингредиенты.

В кастрюлю влейте воду, переложите куриные ножки и доведите до кипения, варите 20 минут. Добавьте в кастрюлю чечевицу и варите еще 20 минут.

Спустя время достаньте ножки из бульона, чечевицу измельчите блендером.

Добавьте в кастрюлю нарезанный картофель и варите 10 минут.

Очистите овощи, лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Также нарежьте кубиками бекон. Жарьте овощи и бекон 4-5 минут, при необходимости добавьте в сковороду немного масла.

Также снимите мясо курицы с ножек. Переложите в зажарку, спустя минуту отправьте все в кастрюлю, с кипящим бульоном и картофелем. Добавьте соль и перец, лавровый лист. Варите суп еще 5 минут.

Добавьте в суп по желанию рубленую зелень. Лавровый лист удалите. Измельчите суп при помощи блендера и подавайте к столу.

Приятного аппетита!