Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные грибы ежовики. В свежем виде грибы доступны далеко не всем, поэтому я использую сушеные ежовики, которые встречаются в продаже на маркетплейсах. Из специй также можно добавить сушеный луковый порошок, пищевые сырные дрожжи или сушеные итальянские травы. Рецепт простой и потребуется минимум продуктов, поэтому отлично подойдет для знакомства с грибами, чтобы распробовать их. Жареные ежовики получаются мясистыми, сочными и очень вкусными.

Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Грибы 50 Грамм (ежовики сушеные)

Масло сливочное 20 Миллилитров

Масло растительное 15 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Тимьян 2 Грамма

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

324 ккал

Калорийность

2 г

Белки

34 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареные грибы ежовики»

Подготовьте все ингредиенты.

Для начала нужно подготовить сушеные ежовики. Залейте их горячей водой и оставьте на несколько часов, можно на ночь. Слейте воду, грибы хорошенько отожмите и снова залейте чистой водой, оставьте на часа 2-3.

Вымачивайте так грибы еще пару раз, пока вода после них не будет оставаться прозрачной. После этого их можно готовить.

Еще раз тщательно отожмите грибы. Если на ежовиках есть какие-то черные части, то их необходимо срезать.

Руками разорвите их вдоль на небольшие кусочки.

Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным и сливочным масло. Добавьте тимьян и раздавленный чеснок, обжарьте их 30-50 секунд до раскрытия аромата, затем уберите.

Выложите в сковороду грибы, обжаривайте их около 10-12 минут до золотистого цвета, периодически помешивая. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Жареные грибы ежовики готовы, приятного вам аппетита!