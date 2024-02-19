Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные грибы ежовики. В свежем виде грибы доступны далеко не всем, поэтому я использую сушеные ежовики, которые встречаются в продаже на маркетплейсах. Из специй также можно добавить сушеный луковый порошок, пищевые сырные дрожжи или сушеные итальянские травы. Рецепт простой и потребуется минимум продуктов, поэтому отлично подойдет для знакомства с грибами, чтобы распробовать их. Жареные ежовики получаются мясистыми, сочными и очень вкусными.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Грибы 50 Грамм (ежовики сушеные)
- Масло сливочное 20 Миллилитров
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Тимьян 2 Грамма
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 2
Калорийность
324 ккал
Калорийность
2 г
Белки
34 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареные грибы ежовики»
Подготовьте все ингредиенты.
Для начала нужно подготовить сушеные ежовики. Залейте их горячей водой и оставьте на несколько часов, можно на ночь. Слейте воду, грибы хорошенько отожмите и снова залейте чистой водой, оставьте на часа 2-3.
Вымачивайте так грибы еще пару раз, пока вода после них не будет оставаться прозрачной. После этого их можно готовить.
Еще раз тщательно отожмите грибы. Если на ежовиках есть какие-то черные части, то их необходимо срезать.
Руками разорвите их вдоль на небольшие кусочки.
Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным и сливочным масло. Добавьте тимьян и раздавленный чеснок, обжарьте их 30-50 секунд до раскрытия аромата, затем уберите.
Выложите в сковороду грибы, обжаривайте их около 10-12 минут до золотистого цвета, периодически помешивая. В конце посолите и поперчите по вкусу.
Жареные грибы ежовики готовы, приятного вам аппетита!