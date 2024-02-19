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Жареные грибы ежовики

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Жареные грибы ежовики

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные грибы ежовики. В свежем виде грибы доступны далеко не всем, поэтому я использую сушеные ежовики, которые встречаются в продаже на маркетплейсах. Из специй также можно добавить сушеный луковый порошок, пищевые сырные дрожжи или сушеные итальянские травы. Рецепт простой и потребуется минимум продуктов, поэтому отлично подойдет для знакомства с грибами, чтобы распробовать их. Жареные ежовики получаются мясистыми, сочными и очень вкусными.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Грибы 50 Грамм (ежовики сушеные)
  • Масло сливочное 20 Миллилитров
  • Масло растительное 15 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Тимьян 2 Грамма
  • Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

324 ккал

Калорийность

2 г

Белки

34 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареные грибы ежовики»

Жареные грибы ежовики

Подготовьте все ингредиенты.

Жареные грибы ежовики

Для начала нужно подготовить сушеные ежовики. Залейте их горячей водой и оставьте на несколько часов, можно на ночь. Слейте воду, грибы хорошенько отожмите и снова залейте чистой водой, оставьте на часа 2-3.

Жареные грибы ежовики

Вымачивайте так грибы еще пару раз, пока вода после них не будет оставаться прозрачной. После этого их можно готовить.

Жареные грибы ежовики

Еще раз тщательно отожмите грибы. Если на ежовиках есть какие-то черные части, то их необходимо срезать.

Жареные грибы ежовики

Руками разорвите их вдоль на небольшие кусочки.

Жареные грибы ежовики

Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным и сливочным масло. Добавьте тимьян и раздавленный чеснок, обжарьте их 30-50 секунд до раскрытия аромата, затем уберите.

Жареные грибы ежовики

Выложите в сковороду грибы, обжаривайте их около 10-12 минут до золотистого цвета, периодически помешивая. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Жареные грибы ежовики

Жареные грибы ежовики готовы, приятного вам аппетита!

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