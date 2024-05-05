Как сделать тонкое тесто для жареных пирожков: рецепт на маргарине

Жареные пирожки всегда радуют своим вкусом и ароматом.

Однако для создания настоящего вкусного угощения важно правильно приготовить тесто.

Потому стоит разобраться, как приготовить вкуснейшее тесто для пирожков, используя маргарин.

Что понадобится для приготовления

Первым шагом к созданию идеального теста является выбор правильных ингредиентов.

Для этого потребуются мука, вода, соль и качественный маргарин с низким содержанием воды. Конечно, качеству продуктов необходимо уделять особое значение.

Приготовление теста

Растопленный маргарин следует остудить до комнатной температуры. Затем в большой миске смешивают муку и соль, добавляют растопленный маргарин и постепенно вливают воду, перемешивая тесто до однородной массы.

Спешить во время приготовления теста не следует, так как это может негативно отразится на вкусе блюда.

Как работать с тестом

Готовое тесто делят на небольшие шарики и раскатывают каждый на плоской поверхности до получения тонких круговых лепешек, которые будут оболочкой для начинки. Конечно, важна небольшая сноровка, но ничего сложного в этом нет и с подготовкой теста должен легко справиться каждый человек.

Как укладывать начинку

Начинку для пирожков нужно подбирать с зависимости от собственных предпочтений. Начинку обязательно нужно выкладывать в самом центре.

Закрывая края, следует проявлять осторожность. Даже когда они будут закрыты, лучше лишний раз все перепроверить.

Техника жарки

Масло на сковороде нагревается до средней температуры. Пирожки жарятся до золотистой корочки с обеих сторон.

Советов по времени жарки не существует, так как на это влияет тип сковороды, мощность печи, количество масла и другие параметры.

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