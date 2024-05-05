Вкусные пирожки. Быстрое универсальное тесто: подходит для пирожков, пончиков и пирогов

Важную часть в готовке выпечки играет тесто. Оно влияет даже на вкус начинки. Стоит заметить, что тесто для пирожков может быть разным: слоеным, дрожжевым, бездрожжевым, песочным и т. д.

Дрожжевое тесто чаще всего используют для приготовления пирожков, так как оно хорошо поднимается и держит форму. Его можно приготовить на молоке, кефире, воде или других жидкостях. Чаще всего такое тесто используют для пирогов.

В зависимости от вида теста, пирожки могут получиться пышными и мягкими или хрустящими и рассыпчатыми. Выбор теста зависит от ваших предпочтений и начинки, которую вы будете использовать. Чтобы пирожки получились вкусными, важно соблюдать рецептуру и технологию приготовления теста.

Ингредиенты:

кефир — 500 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 1 кг.

Приготовление пирожков:

В кефир разбиваем яйца, высыпаем соль, соду и разрыхлитель, а также сахар, вливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем. Обязательно начинаем готовить тесто только после того, как приготовили начинку.

Высыпаем муку в кефир, замешиваем однородное и мягкое не липкое тесто. Оставляем тесто отдохнуть на 15-20 минут.

Смазываем стол растительным маслом, формуем колобки по 70-80 грамм примерно. Раскатываем колобки в лепешки, куда кладем начинку и запечатываем ее внутри.

Обжариваем пирожки в большом количестве растительного масла, кладем в сковороду швом вниз. Обжариваем пирожки на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

В результате мы имеем вкусные пирожки. Их можно готовить с мясной, рыбной, капустной, картофельной и другими видами начинок.