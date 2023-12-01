Как солить красную рыбу, чтобы она была вкусной: рецепт лосося главлакс с пикантным соусом

Малосольный лосось с солью, сахаром и укропом настаивается буквально несколько часов, а вкус имеет просто роскошный. К тому же такая рыба, если ее приготовить самостоятельно, будет значительно дешевле готовой засоленной красной рыбы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Выбирайте филе без чешуи, чтобы не заморачиваться над чисткой рыбы. Солить лосось гравлакс принципиально важно морской солью, ведь с ней будет гораздо вкуснее.

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Как приготовить малосольный лосось

Время : 8 часов

: 8 часов Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов филе лосося;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки мелкой морской соли;

– 100 граммов укропа;

– 1 чайная ложка свежемолотого черного перца;

– 3 столовые ложки сладкой горчицы;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка белого винного уксуса;

– 100 миллилитров рафинированного подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки мелко нарубленного укропа.

Слабосоленый лосось – украшение праздничного стола / Фото Unsplash

Приготовление:

Кусок лосося промочите бумажным полотенцем. С помощью рыбного пинцета извлеките все косточки. Со стороны кожуры сделайте неглубокие поперечные надрезы на расстоянии 1 сантиметр друг от друга, чтобы рыба хорошо просолилась со всех сторон. Перемешайте 3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки мелкой морской соли и 1 чайную ложку свежемолотого черного перца. Мелко порубите 100 граммов укропа. В стеклянный или стальной судок насыпьте половину смеси специй и выложите рыбу кожей вниз. Сверху посыпьте рыбу остатками смеси соли и сахара и укройте мелко нарубленным укропом. Накройте лосось деревянной дощечкой или стеклянным судком, нагрузите любым грузом и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Затем переставьте рыбу в холодильник на 6 часов. Смойте маринад и высушите рыбу бумажным полотенцем. Срежьте филе со шкурки и нарежьте порционными кусочками. Для соуса смешайте в миске венчиком 3 столовых ложки сладкой горчицы, 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку белого винного уксуса, 100 миллилитров рафинированного подсолнечного масла и 2 столовых ложки мелко нарубленного укропа.

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